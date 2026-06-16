MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ SİNAN SAĞLAR: “TÜRK MUAYTHAİ, DÜNYAYA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ!”

Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar:

“TÜRK MUAYTHAİ, DÜNYAYA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ!”

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Brezilya dönüşü İstanbul Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar, Türk Muaythai’sinin tarihi başarısını değerlendirdi.

Sinan Ağlar, Brezilya’da kazanılan madalyaların Türk Muaythai’sinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Brezilya’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası’nın ardından yurda dönen Türk Muaythai Milli Takımı, İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı. Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar, elde edilen başarının Türk Muaythai’sinin dünya çapındaki gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Brezilya’da gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası’nda önemli başarılara imza atan Türk Muaythai Milli Takımı yurda döndü. İstanbul Havalimanı’nda sporcuların karşılanmasının ardından açıklamalarda bulunan Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar, elde edilen sonuçların Türk sporu adına büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

“Türk Muaythai’si Dünyaya Gücünü Gösterdi”

Brezilya’da elde edilen tarihi başarıyı değerlendiren Ağlar, şampiyonanın Türk Muaythai’sinin uluslararası alandaki konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Ağlar, “Brezilya’da sadece madalya kazanmadık, aynı zamanda Türk Muaythai’sinin gücünü tüm dünyaya göstermiş olduk. Sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Bu başarı, uzun yıllardır verilen emeğin ve yapılan planlı çalışmaların sonucudur” dedi.

“Hazırlık Sürecinde Büyük Emek Harcandı”

Şampiyona öncesinde yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Ağlar, teknik ekip ve sporcuların büyük fedakârlık gösterdiğini ifade etti.

“Fiziksel, teknik ve mental anlamda çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Sporcularımız kamplarda büyük özveriyle çalıştı. Ringe çıkan her sporcumuz ay-yıldızlı formanın sorumluluğunu taşıyarak mücadele etti. Elde edilen sonuçlar da bu emeğin karşılığı oldu.”

“Türk Sporcusunun En Büyük Gücü Mücadele Ruhu”

Türk sporcuların dünya arenasındaki en önemli özelliklerinden birinin mücadele karakteri olduğunu vurgulayan Ağlar, “Türk sporcuları hiçbir zaman pes etmeyen yapısıyla öne çıkıyor. Azim, disiplin ve vatan sevgisi sporcularımızın en büyük gücü. Brezilya’da da bu karakteri tüm dünya gördü” diye konuştu.

“Bu Madalyalar Türk Muaythai’sinin Geleceğine Işık Tutacak”

Kazanılan madalyaların yalnızca bugünün değil, geleceğin de kazanımı olduğunu belirten Ağlar, başarıların genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını söyledi.

“Bu başarılar gençlerimize ilham verecek. Muaythai sporuna olan ilgiyi artıracak ve yeni şampiyonların yetişmesine katkı sağlayacak. Türk Muaythai’sinin geleceğinin çok daha parlak olduğuna inanıyorum.”

Destek Veren İsimlere Teşekkür

Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen isimlere de teşekkür etti.

Ağlar, “Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak olmak üzere, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımız Sayın Mutlu Türkmen’e, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanımız Sayın Hasan Yıldız’a ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya’ya teşekkür ediyorum. Türk sporuna verilen bu destekler başarılarımızın artarak devam etmesinde büyük rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

Genç Sporculara Çağrı

Gençlere de mesaj veren Ağlar, disiplinli çalışmanın ve hedeflerinden vazgeçmemenin başarıya giden en önemli yol olduğunu söyledi.

Ağlar, “Türk gençliği çok büyük bir potansiyele sahip. Hayallerinizden vazgeçmeyin, çok çalışın ve kendinize inanın. Türk Muaythai’sinin geleceği sizlerin ellerinde yükselecek” diyerek sözlerini tamamladı.