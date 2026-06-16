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ANKARA’DA 1. KADEME AİKİDO ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU AÇILIYOR

ANKARA’DA 1. KADEME AİKİDO ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU AÇILIYOR
  • AİKİDO / MANŞET I
  • 17 Haziran 2026 02:25 | Güncellenme: 17 Haziran 2026 02:26
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ANKARA’DA 1. KADEME AİKİDO ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU AÇILIYOR

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Ve Spor Eğitim Dairesi Tarafından 1. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu Açılıyor.

Ankara’da düzenlenecek 1. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, Aikido branşında yeni antrenörlerin yetişmesine katkı sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından açılan 1. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, 15-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Kurs, Aikido branşında antrenör yetiştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından açılan 1. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, 15-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu koordinesinde gerçekleştirilecek kurs kapsamında katılımcılara Aikido branşının temel prensipleri, teknik uygulamaları ve antrenörlük bilgileri aktarılacak. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Kursu başarıyla tamamlayan adaylar, ilgili mevzuat kapsamında antrenörlük belgesi almaya hak kazanacak.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Aikido Başkanı Tanser Kılıç, Aikido sporunun gelişimi için eğitim faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, kursun yeni antrenörlerin yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye’nin farklı illerinden katılımın beklendiği organizasyonun, Aikido branşındaki teknik eğitim kalitesinin artırılmasına önemli katkı sunması hedefleniyor.

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