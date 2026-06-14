TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU BAŞKANI HASAN YILDIZ JANDARMA TEŞKİLATININ 187 KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI



Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Başkan Hasan Yıldız, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünde görev yapan personele teşekkür ederek şehit ve gazileri andı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, jandarma personelinin ülkenin huzur ve güvenliği için üstlendiği fedakâr görevlere vurgu yaparak tüm teşkilat mensuplarının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Yıldız, mesajında Jandarma Teşkilatının Türkiye’nin güvenliği, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzuru için yürüttüğü görevlerin önemine dikkat çekerek, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Hasan Yıldız’dan Jandarma Teşkilatına Teşekkür

Başkan Hasan Yıldız mesajında, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin güvenliği, devletimizin bekası ve gençlerimizin geleceği adına üstlendikleri kutsal görev her türlü takdirin üzerindedir.”

Şehitler Ve Gaziler Minnetle Anıldı

Yıldız, mesajında vatan uğruna can veren aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını, kahraman gazilere ise şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Jandarma Teşkilatının köklü geçmişi, disiplinli yapısı ve üstün görev anlayışıyla milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Yıldız, görev başındaki tüm personele sağlık, başarı ve esenlikler diledi.

Jandarma 187 Yıllık Tecrübesiyle Görev Başında

Kuruluşundan bugüne kadar ülkenin dört bir yanında kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile terörle mücadele başta olmak üzere birçok önemli görevi başarıyla yerine getiren Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye’nin en köklü güvenlik kurumları arasında yer alıyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da yayımladığı mesajla Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, görev yapan tüm personelin başarılarının devamını diledi.

“Jandarma Genel Komutanlığımızın Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun”

Hasan Yıldız, mesajını “Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.” ifadeleriyle tamamladı.