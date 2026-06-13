TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİĞİ 1. ETAP ADANA MÜSABAKALARI ÇOŞKULU BİR AÇILIŞLA BAŞLADI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 1. Etap Müsabakaları’nın Adana etabı, yoğun katılım ve büyük heyecanla başladı.

Serinevler Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda geleceğin milli sporcuları tatamiye çıkarken, özel sporcu Ayşegül Reyyan Şimşek’in gösterisi büyük alkış aldı.

ADANA – Türk karatesinin geleceğini şekillendirecek genç sporcuları bir araya getiren Spor Toto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 1. Etap Müsabakaları, Adana’da görkemli bir açılış töreniyle başladı. Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonun Adana ayağı, Serinevler Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Karate camiasını buluşturan açılış törenine spor ve eğitim dünyasının önemli isimleri katıldı. Programa Adana Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Mehmet Günay, Gençlik ve Spor Sarıçam İlçe Müdürü Ali Bilgiç, Yüreğir İlçe Müdürü Necip Demirci ve Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan’ın yanı sıra çok sayıda antrenör, sporcu, veli ve karate sever iştirak etti.

Özel Sporcu Ayşegül Reyyan Şimşek’ten Büyük Beğeni Toplayan Gösteri

Açılış töreninin en anlamlı anlarından biri, Adanalı özel sporcu Ayşegül Reyyan Şimşek’in sergilediği kata performansı oldu. Azmi, disiplini ve başarılı spor kariyeriyle örnek gösterilen Şimşek, tatamideki etkileyici gösterisiyle salondaki izleyicilerden tam not aldı. Protokol üyeleri ve tribünleri dolduran karate severler, başarılı sporcuyu uzun süre ayakta alkışladı.

İlk Günün Madalyaları Sahiplerini Buldu

Serinevler Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde sporcular, hem kulüplerini başarıyla temsil etmek hem de lig sıralamasında avantaj sağlayacak ranking puanlarını toplamak için kıyasıya mücadele etti.

Fair-play ruhunun ön plana çıktığı karşılaşmalarda geleceğin milli sporcuları yeteneklerini sergilerken, gün sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporcuların madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yıldızlar Ligi Milli Takım Yolunda Büyük Fırsat Sunuyor

Türkiye Karate Federasyonu’nun 2026 yılı Yıldızlar Ligi Talimatı kapsamında düzenlenen organizasyon, genç sporcular için önemli fırsatlar sunuyor.

Elit Grup kategorilerinde mücadele eden ve Yıldızlar Karate Ligi Final Etabı sonunda kendi kategorilerinde en yüksek ranking puanına ulaşarak ilk dört sırada yer alan sporcular, 2027 yılında düzenlenecek Uluslararası Karadeniz-Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışma hakkı elde edecek.

Ayrıca final etabını ilk dört sırada tamamlayan elit sporcular, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenecek Yıldızlar Karate Gelişim Kampı’na davet edilerek üst düzey eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Karate Şöleni Adana’da Devam Ediyor

Organizasyon yetkilileri, Adana’da karate sporunun gelişimine önemli katkı sağlayan turnuvaya katılan tüm sporculara, antrenörlere, hakemlere ve velilere teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Serinevler Spor Salonu’nda devam eden Spor Toto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 1. Etap Adana Müsabakaları, genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve yüksek rekabet seviyesiyle karate severlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.