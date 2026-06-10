BREZİLYA’DA ALTIN ZAFER: TÜRK KADIN KARATECİLER DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Brezilya’da Altın Zafer:

TÜRK KADIN KARATECİLER DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Dünya Şampiyonu Türkiye! Kadınlar Takım Kumite’de Altın Madalya Gururu

2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Kadınlar Takım Kumite Milli Takımımız, Brezilya’da tarih yazarak Dünya Şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı sporcularımız altın madalya kazanarak Türk Karatesi’ni bir kez daha dünyanın zirvesine taşıdı.

Türk Karatesi, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Brezilya’nın Brasília kentinde düzenlenen 2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Karate Şampiyonası’nda Kadınlar Takım Kumite Milli Takımımız, gösterdiği üstün performansla Dünya Şampiyonluğu’na ulaştı.

Şampiyona boyunca rakiplerine karşı sergiledikleri azim, mücadele ve takım ruhuyla dikkat çeken millilerimiz, final karşılaşmasında da üstün bir performans ortaya koyarak altın madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye, kadınlar takım kumite kategorisinde dünyanın en iyisi olarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Ay-yıldızlı bayrağımızı Brezilya’da göndere çektiren sporcularımız, Türk spor tarihine bir başarı daha kazandırırken, elde edilen bu büyük zafer Türk kadınının spordaki gücünü ve kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Başarıda emeği bulunan sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi, kulüplerimizi ve destek veren tüm paydaşları gönülden tebrik ediyoruz.

Bu tarihi başarı; disiplinin, inancın, emeğin ve milli ruhun zaferi olarak Türk spor tarihindeki yerini aldı. Türk Karatesi, dünya arenasındaki güçlü yükselişini sürdürürken, genç sporcular için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

🏆 Kadınlar Takım Kumite Dünya Şampiyonu

🥇 Altın Madalya

🇹🇷 Türkiye

🌎 Brasília – Brezilya

🎓 2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Karate Şampiyonası

Türk Karatesi bir kez daha dünyanın zirvesinde!