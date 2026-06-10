BREZİLYA’DA TÜRK MUAYTHAİ RÜZGÂRI

Muhammet K. GÜLŞEN

FISU Dünya Şampiyonası’nda 3 Milli Sporcu Finalde

Brezilya’nın başkenti Brasília’da düzenlenen 2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası’nda mücadele eden Türk Muaythai Milli Takımı, tarihi bir başarıya imza attı. Milli sporcular Muhammed Tamer Karayılan, Sudenur Basancı ve Yasin Muhittin Can, rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Şampiyonanın yarı final karşılaşmalarında üstün performans sergileyen Muhammed Tamer Karayılan, güçlü rakiplerini geride bırakarak altın madalya mücadelesi verme hakkı kazandı. Erkekler kategorisinde sergilediği teknik ve etkili performansla dikkat çeken milli sporcu, Türkiye’ye bir madalya daha kazandırmaya çok yaklaştı.

Kadınlar kategorisinde mücadele eden Sudenur Basancı da başarılı performansıyla finale yükselerek Türk sporunun gururu oldu. Ringde ortaya koyduğu mücadeleci kimliği ve kararlı performansıyla adından söz ettiren milli sporcu, dünya şampiyonluğu için son maçına çıkacak.

Bir diğer sevindirici haber ise Yasin Muhittin Can’dan geldi. Yarı final müsabakasını başarıyla tamamlayan milli sporcu, finale yükselerek altın madalya yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.

Türk Muaythai Milli Takımı, Brezilya’da elde ettiği bu sonuçlarla dünya arenasında gücünü bir kez daha gösterirken, üç sporcunun birden finale yükselmesi spor camiasında büyük sevinç yarattı.

Türkiye Muaythai Federasyonu yetkilileri, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek final müsabakalarında başarılar diledi. Gözler şimdi, ay-yıldızlı sporcularımızın dünya şampiyonluğu için çıkacağı final karşılaşmalarına çevrildi.

Milli sporcularımızın hedefi, Türk bayrağını göndere çektirerek İstiklal Marşı’nı Brezilya’da tüm dünyaya dinletmek.