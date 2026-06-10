BOLU, MUAYTHAI 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

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Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenecek Muaythai 2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi için geri sayım başladı.

Temmuz ayında Bolu’da gerçekleştirilecek eğitim programı, antrenörlük kariyerinde ilerlemek isteyen muaythai camiasını bir araya getirecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu, antrenör eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Federasyonun 2026 yılı eğitim takvimi kapsamında düzenleyeceği Muaythai 2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi, 25-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilecek.

Muaythai branşında görev yapan ve antrenörlük kariyerini bir üst seviyeye taşımak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan eğitim programının ön kayıt süreci ise 06-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim süresince kursiyerlere teknik ve taktik uygulamalar, antrenman planlaması, sporcu gelişimi, müsabaka hazırlık süreçleri, performans değerlendirmeleri ve güncel antrenörlük yaklaşımları hakkında kapsamlı bilgiler verilecek. Uygulamalı eğitimlerle desteklenecek programın, Türk Muaythai’sinin gelişimine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen antrenör eğitimleri, hem mevcut antrenörlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor hem de geleceğin başarılı sporcularını yetiştirecek teknik kadroların daha donanımlı hale gelmesine imkan tanıyor.

Muaythai camiasında yoğun ilgi görmesi beklenen eğitim programı sayesinde antrenör adayları bilgi ve tecrübelerini artırma fırsatı bulurken, Türk Muaythai’sinin ulusal ve uluslararası başarılarına katkı sunacak yeni eğitimli antrenörler de spor dünyasına kazandırılmış olacak.

Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Türkiye Muaythai Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

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