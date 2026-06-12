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TATAMİDE MİLLİ TAKIM HEYECANI: VASFİ AŞÇI DA GÖREV ALACAK!

TATAMİDE MİLLİ TAKIM HEYECANI: VASFİ AŞÇI DA GÖREV ALACAK!
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TATAMİDE MİLLİ TAKIM HEYECANI: VASFİ AŞÇI DA GÖREV ALACAK!

Haber: SİYAHKUŞAK

Türk karatesinin geleceğini belirleyecek Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi’nin 1. Etap müsabakaları, 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Adana ve Trabzon olmak üzere 7 farklı bölgede eş zamanlı olarak başlıyor.

Hedef 2027 Uluslararası Şampiyonası

Vasfi AŞÇI

Vasfi AŞÇI

Yalnızca Elit Grup kategorisindeki sporcuların yarışacağı ligde heyecan dorukta. Final etabı sonunda kendi kategorilerinde en yüksek ranking puanını toplayan ilk 4 sporcu, hem Yıldızlar Karate Kampı’na katılmaya hak kazanacak hem de 2027 Uluslararası Karadeniz-Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Vasfi Aşçı’dan Kritik Görev

Bu büyük organizasyonda ilimizi gururlandıran tanıdık bir isim de sahada olacak. Uluslararası arenadaki tecrübesi, adil yönetimi ve spora katkılarıyla karate camiasının saygın isimleri arasında yer alan İlimiz Uluslararası Karate Hakemi ve Federasyon Basın Kurul Üyesi Vasfi Aşçı, bu önemli turnuvada hakem olarak görev yapacak. Aşçı’nın turnuvada yer alması, her zaman olduğu gibi ilimiz spor camiası için büyük bir gurur vesilesi oldu.

Geleceğin milli sporcularının gurur mücadelesine sahne olacak lig maratonunda; federasyon tüm sporcu, antrenör ve hakem heyetine başarılar diledi.

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