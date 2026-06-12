ÜNİVERSİTELİ MUAYTHAİ MİLLÎ TAKIMIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Brezilya’da düzenlenen FISU Combat Sports Üniversiteler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda mücadele eden Üniversite Muaythai Millî Takımımız, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya Şampiyonu oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, millî sporcuların başarısını kutladı.

Brezilya’da gerçekleştirilen FISU Combat Sports Üniversiteler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Üniversite Muaythai Millî Takımımız, elde ettiği üstün başarıyla dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ay-yıldızlı sporcularımız, organizasyonda kazandıkları 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile takım sıralamasında zirvede yer alarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Şampiyonada Özlem Melek Korkmaz, Sudenur Basancı, Yasin Muhittin Can ve İsa Taşdemir altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirdi. Muhammed Karayılan gümüş madalya elde ederken, İklim Özdemir, Gizemnur Tatlı ve Ali Bilben ise bronz madalya kazanarak millî takımın dünya şampiyonluğuna önemli katkı sundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’da düzenlenen şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Üniversite Muaythai Millî Takımımızı gönülden tebrik ettiğini belirtti. Yerlikaya, sporcuların ortaya koyduğu azim ve başarının Türk sporunun gücünü bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Brezilya’da kazanılan dünya şampiyonluğu, Türk Muaythai tarihine altın harflerle yazılırken, millî sporcularımızın başarısı spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.