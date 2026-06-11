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ELİF NUR TURHAN ABD’DE TARİHİ MAÇA ÇIKIYOR!

ELİF NUR TURHAN ABD’DE TARİHİ MAÇA ÇIKIYOR!
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ELİF NUR TURHAN ABD’DE TARİHİ MAÇA ÇIKIYOR!

Haber: F. Vural YILMAZ

IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Elif Nur Turhan, unvanını korumak için 14 Haziran Pazar günü saat 03.00’te ABD’nin Arizona eyaletinde ringe çıkacak.

Glendale’deki Desert Diamond Arena’da gerçekleşecek karşılaşmada Turhan, yenilgisiz Latin Amerikalı genç boksör Gabriela Tellez ile karşı karşıya gelecek.

İlk Yüzleşme Gerçekleşti

Maç öncesinde düzenlenen etkinlikte iki sporcu ilk kez yüz yüze geldi. Objektiflere verilen sert pozlar, karşılaşmanın zorluk derecesini ve rekabetin boyutunu ortaya koydu.

Turhan’dan Kararlı Mesaj

Şampiyon boksör, “Amerika’da deplasmanda dövüşecek olmanın motivasyonumu düşürmediğini, çalışmalarımızın neticesini ringde alacağımızı düşünüyorum” diyerek galibiyet için hazır olduğunu ifade etti.

Gabriela Tellez Cephesi İddialı

Henüz 19 yaşında olan Gabriela Tellez’in antrenörleri ise genç sporcunun uzun yıllardır ringlerde olduğunu ve bu unvan maçında sürpriz yaparak tarih yazmayı hedeflediğini açıkladı.

Belediye Başkanı Mete Memiş’den Destek

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu olan Turhan’a destek vermek için Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de ABD’ye giderek tarihi mücadeleyi ring kenarından takip edecek.

Milli Takıma Ziyaret

Başkan Mete Memiş, ABD’de bulunduğu süre içinde Dünya Kupası kampındaki A Milli Futbol Takımını da ziyaret ederek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Memiş, milli takıma Bayburt halkının selamlarını ileterek grup maçları öncesinde başarı dileklerini sundu.

Türkiye, hem futbolda hem boksta tarihi bir döneme tanıklık ediyor. Elif Nur Turhan’ın unvan koruma maçı, Türk kadınının gücünü uluslararası arenada bir kez daha gösterecek.

Elif Nur Turhan’ın IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerini koruma mücadelesi: 

    • Rakip: Yenilgisiz genç yetenek Gabriela Tellez
    • Yer: Desert Diamond Arena, Glendale – Arizona, ABD
    • Tarih: 14 Haziran Pazar
    • Saat: 03.00 (Türkiye saatiyle)

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