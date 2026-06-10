FLAŞ! MUHAMMET KEMAL GÜLŞEN, HABER KOORDİNATÖRÜMÜZ OLDU!

Haber Merkezi

Bir süreden beri özel haberleri ve köşe yazılarıyla başarılı çalışmalar yapan Muhammet Kemal Gülşen, SİYAHKUŞAK Haber Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Spor medyasının deneyimli isimlerinden Muhammet Kemal Gülşen, Türkiye’nin önde gelen dövüş sporları yayın platformlarından dergimiz Siyah Kuşak’ta Haber Koordinatörü olarak görevlendirildi. Gülşen, aynı zamanda Türkiye Muay Thai Federasyonu Branş Editörü olarak da görev yapıyor.

Türkiye’nin dövüş sporları ve mücadele sanatları alanındaki önemli medya kuruluşlarından Siyah Kuşak’ta yeni bir görevlendirme gerçekleştirildi. Uzun yıllardır spor haberciliği, medya yönetimi ve içerik üretimi alanlarında çalışmalar yürüten Muhammet Kemal Gülşen, Siyah Kuşak Haber Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Karate, Muay Thai, Aikido, Judo, Kick Boks, MMA, Güreş ve diğer mücadele sporları branşlarında çok sayıda haber, röportaj ve özel dosya çalışmasına imza atan Gülşen, yeni görevinde platformun haber akışı, editoryal planlaması, içerik koordinasyonu ve medya organizasyon süreçlerini yönetecek.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Branş Editörü unvanını da taşıyan Muhammet Kemal Gülşen, dövüş sporları alanındaki gelişmelerin kamuoyuna doğru ve hızlı şekilde ulaştırılması adına önemli medya çalışmalarına katkı sunuyor. Spor medyasında özellikle genç sporcuların başarı hikâyeleri, altyapı çalışmaları ve amatör sporun gelişimine yönelik içerikleriyle tanınan Gülşen, yeni göreviyle birlikte daha geniş bir sorumluluk üstlenmiş oldu.

Siyah Kuşak, Türkiye ve dünyadaki mücadele sporlarına ilişkin güncel haberler, özel röportajlar, analizler ve organizasyon gelişmelerini okuyucularıyla buluşturan önemli bir spor medya platformu olarak faaliyet gösteriyor. Platform, sporcular, antrenörler, hakemler ve spor yöneticileri için güvenilir bir haber kaynağı olma özelliğini sürdürüyor.

Muhammet Kemal Gülşen’in Haber Koordinatörü olarak göreve başlamasıyla birlikte Siyah Kuşak’ta daha fazla özel haber, araştırma dosyası, röportaj ve branş odaklı içeriğin okuyucularla buluşturulması hedefleniyor.

Arkadaşımız Muhammet Kemal GÜLŞEN’e tüm çalışmalarında başarılar diliyoruz.