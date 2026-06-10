ANKARA’DA ÜST DÜZEY AİKİDO BULUŞMASI

Ankara’da Üst Düzey Aikido Buluşması

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

EAO’dan İlk Kez 5., 6. ve 7. Dan Sahiplerine Özel İleri Seviye Aikido Semineri

Avrupa Aikido Organizasyonu (EAO) tarafından ilk kez düzenlenecek olan ve yalnızca 5., 6. ve 7. Dan sahibi aikidokalara yönelik hazırlanan özel seminer, 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Kontenjanın 30 kişi ile sınırlandırıldığı etkinlikte yoğun ve ileri seviye çalışmalar yapılacak.

Aikido dünyasının deneyimli isimlerini bir araya getirecek önemli bir organizasyon Ankara’da gerçekleştirilecek. Avrupa Aikido Organizasyonu (EAO) tarafından ilk kez düzenlenen ve yalnızca 5., 6. ve 7. Dan sahibi aikidokalara özel olarak planlanan ileri seviye seminer, 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

Üst düzey teknik çalışmaların, budo anlayışının ve ileri seviye uygulamaların ele alınacağı seminer, katılımcılara bilgi ve deneyim paylaşımı açısından önemli bir fırsat sunacak. Organizasyonun, Türkiye’de aikidonun gelişimine katkı sağlaması ve üst düzey aikidokalar arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturması hedefleniyor.

Kontenjanın sadece 30 kişi ile sınırlandırıldığı seminer için yoğun ilgi beklenirken, organizasyon yetkilileri katılımcıların kayıt işlemlerini geciktirmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Ankara’da gerçekleştirilecek etkinliğin kesin adres bilgileri ise kayıt yaptıran katılımcılarla paylaşılacak.

Aikido ve budo disiplinine gönül veren üst düzey sporcuların bir araya geleceği bu özel organizasyonun, Türkiye aikido camiasında önemli bir referans etkinlik haline gelmesi bekleniyor.

Kayıt ve detaylı bilgi almak isteyenler, ABF Resmi İnternet Sitesi adresini ziyaret edebilir.