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KETTLEBELL VE DİRENÇ BANDI ONLİNE EGZERSİZ PROĞRAMI BAŞLIYOR…

KETTLEBELL VE DİRENÇ BANDI ONLİNE EGZERSİZ PROĞRAMI BAŞLIYOR…
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Kettlebell ve Direnç Bandı ile Online Egzersiz Programı Başlıyor…

 

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Kas-iskelet sistemi problemlerine yönelik bilimsel ve güvenli egzersiz uygulamaları sunan online program için kayıtlar başladı. Dr. Mert Aksoy tarafından yürütülecek eğitimlerde katılımcılar evlerinden canlı derslerle egzersiz yapabilecek.

Haziran Ayında Evden Katılım İmkânı

Kas-iskelet sistemi sağlığını korumak, hareket kalitesini artırmak ve günlük yaşamda daha güçlü bir vücuda sahip olmak isteyenler için yeni bir online egzersiz programı hayata geçiriliyor. Dr. Mert Aksoy tarafından hazırlanan ve Haziran ayında başlayacak olan program, kettlebell ve direnç bandı kullanılarak gerçekleştirilecek bilimsel temelli egzersizlerden oluşuyor.

Program kapsamında ayak bileği, diz ve kalça mobilitesi çalışmalarının yanı sıra bel, boyun ve sırt problemlerine yönelik özel egzersiz uygulamaları da yer alacak. Katılımcılar aynı zamanda core stabilizasyonu, nefes kontrolü, güçlenme ve hareket kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapma fırsatı bulacak.

Her seviyeden bireyin katılımına uygun olarak planlanan online eğitimlerde, salonlara gitmeye gerek kalmadan ev ortamında düzenli ve sürdürülebilir bir egzersiz alışkanlığı kazanılması hedefleniyor.

Ayda 8 Canlı Ders

Haziran ayı boyunca devam edecek programda haftada iki gün canlı ders yapılacak. Toplamda sekiz canlı dersten oluşan eğitim sürecine katılımcılar evlerinden online olarak bağlanabilecek.
Uzman kontrolünde gerçekleştirilecek egzersizlerin, hareket kabiliyetini artırması, kas-iskelet sistemi sorunlarının azaltılmasına katkı sağlaması ve günlük yaşam kalitesini yükseltmesi amaçlanıyor.

Bilimsel, fonksiyonel ve güvenli egzersiz yaklaşımını benimseyen programın kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

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Online Başvuru Link:

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