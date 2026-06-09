MALATYALI ESKRİMCİLER BULGARİSTAN’DA KÜRSÜYE ÇIKTI

Burgas Cup 2026’da Malatya’nın Gururu: Mehmet Fettah Gökçek Üçüncü Oldu

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Bulgaristan’da düzenlenen Burgas Cup 2026 EFC Circuit Eskrim Turnuvası’nda mücadele eden Malatyalı sporcular önemli başarılara imza attı. U12 kategorisinde Mehmet Fettah Gökçek üçüncülük elde ederken, Ahmet Asaf Tutuk ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.

Bulgaristan’da gerçekleştirilen Burgas Cup 2026 EFC Circuit Eskrim Turnuvası’nda Malatya’yı temsil eden genç sporcular, elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldu.

Avrupa eskriminin önemli organizasyonlarından biri olan turnuvada U12 kategorisinde mücadele eden Malatyalı sporculardan Mehmet Fettah Gökçek bronz madalya kazanarak üçüncü olurken, Ahmet Asaf Tutuk ise güçlü rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyerek altıncı sırada yer aldı.

Uluslararası arenada elde edilen bu başarılar, Malatya’da eskrim branşının gelişimini bir kez daha gözler önüne serdi. Sporcuların gösterdiği üstün performans hem ilimizde hem de Türk spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Başarılarıyla ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı, onların yetişmesinde büyük emek harcayan antrenör Samet Koç’u ve bu başarıda katkısı bulunan tüm paydaşları tebrik ediyor; sporcularımızın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yeni başarılara imza atmasını temenni ediyoruz.