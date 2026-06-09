TOHM SPORCULARI ROMANYA’DA ZİRVE YAPTI

Malatyalı Güreşçiler Romanya’da Çifte Altın Kazandı.



Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Avrupa Şampiyonası Bileti Aldı. 05-07 Haziran 2026 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U-20 Dumitru Pîrvulescu & Vasile Lorga Uluslararası Güreş Turnuvası’nda Malatya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları önemli başarılara imza attı.

Uluslararası düzeyde birçok başarılı sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, Malatyalı güreşçiler kürsünün zirvesinde yer alarak hem Türkiye’ye hem de Malatya’ya büyük gurur yaşattı.

Turnuvada 97 kilogram kategorisinde mindere çıkan Emir Ömer Bozbağ, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. 72 kilogram kategorisinde mücadele eden Salih Yusuf Yazıcı da üstün performansıyla şampiyonluğa ulaşarak Türkiye adına bir diğer altın madalyayı kazandı.

Romanya’da elde edilen bu önemli başarılar sayesinde iki sporcu da yaklaşan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti. Ay-yıldızlı forma ile uluslararası arenada mücadele edecek olan sporcular, gösterdikleri performansla geleceğe dair büyük umut verdi.

Başarıda emeği bulunan antrenör Tekin Özdemir başta olmak üzere, sporcuların yetişmesinde katkı sağlayan tüm antrenörler, idareciler ve aileler tebrik edildi. Malatya spor camiası, Avrupa Şampiyonası öncesinde sporculara başarı dileklerini ileterek yeni madalyalar beklediğini ifade etti.

Malatya TOHM sporcularının uluslararası turnuvadaki çifte şampiyonluğu, Türk güreşinin altyapıdaki gücünü bir kez daha ortaya koyarken, Avrupa Şampiyonası öncesinde de önemli bir moral kaynağı oldu.

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Avrupa Şampiyonası Bileti Aldı. 05-07 Haziran 2026 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U-20 Dumitru Pîrvulescu & Vasile Lorga Uluslararası Güreş Turnuvası’nda Malatya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları önemli başarılara imza attı.