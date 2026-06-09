KYOKUSHIN-KAN TÜRKİYE YAZ KAMPI 2026 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kyokushin-Kan Türkiye, 2026 Yaz Kampı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Merkezi

Türkiye genelinde yürütülen yapılanma ve gelişim çalışmaları kapsamında düzenlenecek olan Kyokushin-Kan Türkiye Yaz Kampı 2026, 2-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde gerçekleştirilecek.

Pazarlar Belediyesi ve Pazarlar Spor Lisesi’nin destekleriyle düzenlenecek olan kamp, Türkiye’nin farklı illerinden gelecek sporcu, antrenör ve kulüp temsilcilerini bir araya getirecek.

Kyokushin-Kan Türkiye Temsilcisi İsmail Kocal, kampın yalnızca teknik çalışmaların yapıldığı bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda Türkiye’de Kyokushin’in birlik, beraberlik ve kurumsal gelişim hedeflerine katkı sağlayan önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

Kamp boyunca temel teknik eğitimler, kata çalışmaları, kumite antrenmanları, kondisyon uygulamaları ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Organizasyonun aynı zamanda farklı şehirlerden gelen sporcular arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor.

Son yıllarda Türkiye genelinde kulüp, antrenör ve sporcu sayısındaki artışla birlikte büyüme sürecine giren Kyokushin-Kan Türkiye, yaz kampını bu gelişimin önemli bir parçası olarak görüyor.

Yetkililer, kampın Türkiye’deki Kyokushin çalışmalarının geleceğine katkı sağlayacağını ve yeni nesil sporcuların gelişiminde önemli bir rol üstleneceğini belirtiyor.

“Güçlü beden, güçlü zihin” anlayışıyla düzenlenecek kampın, Kyokushin ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırması hedefleniyor.

KYOKUSHIN-KAN TÜRKİYE YAZ KAMPI 2026

📍 Pazarlar / Kütahya

📅 2-5 Temmuz 2026