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YILDIZLAR KARATE LİĞİ’NDE İLK ETAP HEYECANI!

YILDIZLAR KARATE LİĞİ’NDE İLK ETAP HEYECANI!
  • KARATE DO / MANŞET I
  • 13 Haziran 2026 15:07 | Güncellenme: 13 Haziran 2026 15:41
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Darıca’da Karate Şöleni Başladı:

YILDIZLAR KARATE LİĞİ’NDE İLK ETAP HEYECANI!

Haber Merkezi

KOCAELİ – Türkiye Karate Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 1. Etap Müsabakaları, Darıca’da muhteşem bir atmosferle start aldı.

Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi’nin 1. Etap müsabakaları, 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Adana ve Trabzon olmak üzere 7 farklı bölgede eş zamanlı olarak başladı.

13-14 Haziran tarihlerinde Darıca Eray Şamdan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen dev organizasyon, ilk gününde izleyicilere adeta bir karate şöleni yaşattı.

800 Sporcu Kürsü İçin Mücadele Ediyor

Geleceğin şampiyonlarını bir araya getiren turnuvaya, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 800 sporcu katılım sağladı. Tatamiye çıkan yıldız karatecilerin madalya adına sergiledikleri kıyasıya mücadeleler, salonu dolduran sporseverler ve teknik ekipler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Protokolden Yoğun Katılım

Darıca Eray Şamdan Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisine ve müsabakalara protokolün ilgisi de yoğundu. Turnuvayı yakından takip eden isimler arasında;
Hüsamettin Ergül (Darıca Belediye Başkan Yardımcısı)
Resul Kotan (Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü)
Eray Şamdan (Olimpiyat Dereceli Milli Sporcumuz)
Adnan Şamdan (Milli Takım Eski Teknik Direktörü)
ve çok sayıda federasyon yetkilisi ile camianın önde gelen isimleri yer aldı.

“Darıca Karateyle Anılmaya Devam Edecek”

Müsabakaları yerinde takip eden protokol üyeleri, yaptıkları değerlendirmelerde organizasyonun Darıca’da yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 800 sporcunun ve antrenörlerinin ilçede ağırlanmasının bölge sporu adına büyük bir gurur vesilesi olduğu vurgulanırken, Türk karatesinin altyapısının ne kadar güçlü olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Hafta sonu boyunca devam edecek olan Yıldızlar Karate Ligi 1. Etap müsabakalarında, pazar günü yapılacak finallerin ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

Fotoğraflar: TKF

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