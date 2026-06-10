MUAYTHAI 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ İÇİN ÖN KAYITLAR BAŞLADI

Haber Merkezi

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenecek Muaythai 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi için ön kayıt süreci başladı. Kontenjanın 40 kişi ile sınırlı olduğu eğitim programına başvurular, kontenjan dolmadan tamamlanabilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu, antrenör eğitim faaliyetleri kapsamında düzenleyeceği Muaythai 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi için ön kayıt başvurularının başladığını duyurdu.

Ankara’da gerçekleştirilecek eğitim programı, muaythai branşında antrenörlük kariyerine adım atmak isteyen adaylara yönelik olarak planlandı. Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre eğitim için belirlenen kontenjan 40 kişi ile sınırlı olacak. Bu nedenle adayların kayıt işlemlerini gecikmeden tamamlamaları tavsiye ediliyor.

Ön kayıt başvuruları 08 Haziran 2026 tarihinde başlarken, başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek uygulama eğitimi ise 29 Haziran – 03 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

Eğitim programında muaythai antrenörlüğünün temel uygulamaları, teknik ve taktik eğitim yöntemleri, sporcu gelişimi, antrenman planlaması ve saha uygulamaları gibi konular ele alınacak. Programı başarıyla tamamlayan adaylar, antrenörlük kariyerlerinde önemli bir adım atma fırsatı elde edecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu yetkilileri, yoğun ilgi beklenen eğitim programında kontenjanın kısa sürede dolabileceğini belirterek, başvuru yapmak isteyen adayların federasyonun resmi internet sitesi üzerinden gerekli işlemleri tamamlamaları gerektiğini ifade etti.

Muaythai camiasının gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan eğitim programı, yeni antrenörlerin yetiştirilmesi ve branşın daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendiriliyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için: muaythai.gov.tr