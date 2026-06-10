ÇOK ÖZEL!
KAS-İSKELET SAĞLIĞINDA DÜZELTİCİ EGZERSİZLERİN ÖNEMİ "Günümüz modern yaşam tarzı, hareketsizlik ve yanlış postür alışkanlıkları, kas-iskelet sistemi üzerinde ciddi dengesizliklere yol açabiliyor."
BREZİLYA’DA ERKEK KUMİTE TAKIMI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
BREZİLYA’DA ERKEK KUMİTE TAKIMI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
BREZİLYA’DA ALTIN ZAFER: TÜRK KADIN KARATECİLER DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
BREZİLYA’DA ALTIN ZAFER: TÜRK KADIN KARATECİLER DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
BOLU, MUAYTHAI 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
BOLU, MUAYTHAI 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
FLAŞ! MUHAMMET KEMAL GÜLŞEN, HABER KOORDİNATÖRÜMÜZ OLDU!
FLAŞ! MUHAMMET KEMAL GÜLŞEN, HABER KOORDİNATÖRÜMÜZ OLDU!
ANKARA’DA ÜST DÜZEY AİKİDO BULUŞMASI
ANKARA’DA ÜST DÜZEY AİKİDO BULUŞMASI
KETTLEBELL VE DİRENÇ BANDI ONLİNE EGZERSİZ PROĞRAMI BAŞLIYOR…
KETTLEBELL VE DİRENÇ BANDI ONLİNE EGZERSİZ PROĞRAMI BAŞLIYOR…
TOHM SPORCULARI ROMANYA’DA ZİRVE YAPTI
TOHM SPORCULARI ROMANYA’DA ZİRVE YAPTI
MALATYALI ESKRİMCİLER BULGARİSTAN’DA KÜRSÜYE ÇIKTI
MALATYALI ESKRİMCİLER BULGARİSTAN’DA KÜRSÜYE ÇIKTI
KYOKUSHIN-KAN TÜRKİYE YAZ KAMPI 2026 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
KYOKUSHIN-KAN TÜRKİYE YAZ KAMPI 2026 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
FISU DÜNYA ÜNİVERSİTELER DÖVÜŞ SPORLARI ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE RÜZGARI
FISU DÜNYA ÜNİVERSİTELER DÖVÜŞ SPORLARI ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE RÜZGARI

MUAYTHAI 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ İÇİN ÖN KAYITLAR BAŞLADI

MUAYTHAI 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ İÇİN ÖN KAYITLAR BAŞLADI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

MUAYTHAI 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ İÇİN ÖN KAYITLAR BAŞLADI

Haber Merkezi

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenecek Muaythai 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi için ön kayıt süreci başladı. Kontenjanın 40 kişi ile sınırlı olduğu eğitim programına başvurular, kontenjan dolmadan tamamlanabilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu, antrenör eğitim faaliyetleri kapsamında düzenleyeceği Muaythai 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi için ön kayıt başvurularının başladığını duyurdu.

Ankara’da gerçekleştirilecek eğitim programı, muaythai branşında antrenörlük kariyerine adım atmak isteyen adaylara yönelik olarak planlandı. Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre eğitim için belirlenen kontenjan 40 kişi ile sınırlı olacak. Bu nedenle adayların kayıt işlemlerini gecikmeden tamamlamaları tavsiye ediliyor.

Ön kayıt başvuruları 08 Haziran 2026 tarihinde başlarken, başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek uygulama eğitimi ise 29 Haziran – 03 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

Eğitim programında muaythai antrenörlüğünün temel uygulamaları, teknik ve taktik eğitim yöntemleri, sporcu gelişimi, antrenman planlaması ve saha uygulamaları gibi konular ele alınacak. Programı başarıyla tamamlayan adaylar, antrenörlük kariyerlerinde önemli bir adım atma fırsatı elde edecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu yetkilileri, yoğun ilgi beklenen eğitim programında kontenjanın kısa sürede dolabileceğini belirterek, başvuru yapmak isteyen adayların federasyonun resmi internet sitesi üzerinden gerekli işlemleri tamamlamaları gerektiğini ifade etti.

Muaythai camiasının gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan eğitim programı, yeni antrenörlerin yetiştirilmesi ve branşın daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendiriliyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için: muaythai.gov.tr

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.