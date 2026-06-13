MUTLU TÜRKMEN: ÜNİVERSİTELİ MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK TARİHE GEÇTİ

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Brezilya’da gerçekleştirilen FISU Dünya Üniversite Dövüş Sporları Şampiyonası’nda takım halinde dünya şampiyonu olan Üniversiteli Muaythai Milli Takımı, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayarak dünyanın zirvesine çıktı.

Şampiyonanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takımın başarısını kutlayarak Türk sporunun uluslararası alandaki yükselişine dikkat çekti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ise elde edilen tarihi başarının Türk Muaythai’sinin yıllardır sürdürdüğü planlı çalışmaların ve altyapı yatırımlarının sonucu olduğunu belirterek sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, elde edilen dünya şampiyonluğunun Türk Muaythai’sinin uluslararası başarısının en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkmen, “Brezilya’da elde ettiğimiz dünya şampiyonluğu, Türk Muaythai’sinin ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya göstermiştir. Sporcularımız yalnızca madalya kazanmadı; aynı zamanda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Bu başarı, Türk sporunun uluslararası alandaki gücünün ve sporcularımızın azminin en somut göstergesidir.” dedi.

48 ülkenin katılımıyla 5 branşta gerçekleştirilen FISU Dünya Üniversite Dövüş Sporları Şampiyonası’nda Türkiye, genel klasmanda hem altın madalya sayısında hem de toplam madalya sayısında birinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonda Türk sporcular, Muaythai ve Wushu branşlarında dünya şampiyonluğuna ulaşırken, Karate ve Güreş branşlarında ise takım sıralamasında dünya ikinciliği elde etti.

Mutlu Türkmen, Muaythai branşının bu büyük başarının önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Muaythai Milli Takımımızın elde ettiği takım halinde dünya şampiyonluğu, ülkemizin genel klasmandaki liderliğine büyük katkı sağlamıştır. Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele ve kazanılan madalyalar, Türk sporunun gücünü bir kez daha göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Milli sporcuların şampiyona boyunca örnek bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Türkmen, takım ruhunun ve inancın başarıdaki en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Türkmen açıklamasında, “Bu tarihi başarıda emeği bulunan tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya’ya, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanımız Sayın Hasan Yıldız’a ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonumuza şükranlarımı sunuyorum. Elde edilen dünya şampiyonluğu, Türk Muaythai’sinin geleceği adına son derece değerli bir kazanımdır.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası spor camiasında büyük yankı uyandıran dünya şampiyonluğu, Türk Muaythai’sinin son yıllarda elde ettiği başarıların devamı niteliğinde değerlendirilirken, milli takımın gelecek organizasyonlar için de önemli bir motivasyon kazandığı belirtildi.