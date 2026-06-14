TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU ÖĞRETMEN KARATECİLERİN ENVANTERİNİ OLUŞTURUYOR

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Karate camiasında görev yapan öğretmen ve akademisyenlerin kayıt altına alınacağı çalışma için Türkiye Karate Federasyonu anket sürecini başlattı.

Türkiye Karate Federasyonu, eğitim alanında görev yapan karatecilerin sayısını, görev yaptıkları kurumları ve karate alanındaki birikimlerini kayıt altına almak amacıyla kapsamlı bir envanter çalışması başlattı. Federasyon, öğretmenlik yapan tüm karate camiasını hazırlanan ankete katılmaya davet etti.

Türkiye Karate Federasyonu, karate sporunun eğitim dünyasındaki temsil gücünü ortaya koymak ve öğretmen karatecilerin oluşturduğu insan kaynağını kayıt altına almak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan öğretmen, okul yöneticisi ve akademisyen karatecilerin bilgileri, hazırlanacak envanter kapsamında toplanacak.

Eğitimci Karateciler İçin Kapsamlı Veri Tabanı Oluşturulacak

Federasyon tarafından yürütülen çalışma ile öğretmenlik mesleğini icra eden karatecilerin görev yaptıkları kurumlar, branşları, akademik durumları ve karate alanındaki tecrübelerinin sistematik şekilde kayıt altına alınması hedefleniyor.

Oluşturulacak veri tabanının, gelecekte gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri, projeler, seminerler ve akademik çalışmalar açısından önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.

Türkiye Genelindeki Karate Eğitimcileri Davet Edildi

Türkiye Karate Federasyonu yetkilileri, ülkenin farklı bölgelerinde görev yapan öğretmen, okul yöneticisi ve akademisyen karatecilerin çalışmaya katılımının büyük önem taşıdığını belirtti.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, karate camiasının eğitim alanındaki gücünü daha net ortaya koyabilmek ve ortak projelerde daha etkin bir koordinasyon sağlayabilmek amacıyla tüm eğitimci karatecilerin hazırlanan anket formunu doldurmalarının beklendiği ifade edildi.

Karate Camiasının Birikimi Kayıt Altına Alınacak

Başlatılan çalışma sayesinde eğitim sektöründe görev yapan karatecilerin mesleki ve sportif birikimlerinin kayıt altına alınması, federasyonun gelecekteki planlama süreçlerine katkı sağlaması ve eğitim alanındaki karate gönüllülerinin daha etkin şekilde bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Karate Federasyonu, öğretmenlik yapan tüm karate camiasını ankete katılarak çalışmaya destek vermeye davet etti.