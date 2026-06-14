Son Dakika: UFC Freedom 250 Başlıyor!!!
UFC Freedom 250 Beyaz Saray‘da Pazartesi gecesi 03:00’te Başlıyor!
UFC takviminin en özel gecelerinden biri olan UFC Freedom 250, dövüş sporları tutkunlarını tarihi bir organizasyonda buluşturuyor.
Ilia Topuria ile Justin Gaethje arasındaki dev ana maçın öne çıktığı gecede, Alex Pereira – Ciryl Gane, Sean O’Malley – Aiemann Zahabi, Mauricio Ruffy – Michael Chandler ve Bo Nickal – Kyle Daukaus gibi dikkat çekici eşleşmeler de oktagona taşınıyor.
S Sport Plus Yayınlıyor…
UFC Freedom 250, 15 Haziran Pazartesi gecesi 03:00’te S Sport Plus’ta canlı yayınla ekranlara geliyor.