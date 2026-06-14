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İŞTE BİR BÜYÜK ZAFER: ELİF NUR TURHAN, TARİHİ AMERİKA’DA YAZDI!

İŞTE BİR BÜYÜK ZAFER: ELİF NUR TURHAN, TARİHİ AMERİKA’DA YAZDI!
  • BOKS / Flaş / MANŞET I
  • 14 Haziran 2026 08:35 | Güncellenme: 14 Haziran 2026 09:54
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İŞTE BİR BÜYÜK ZAFER:

ELİF NUR TURHAN, TARİHİ AMERİKA’DA YAZDI!

Haber: F. Vural YILMAZ

Amerika’da ikinci ünvan koruma maçına çıkan Elif Nur Turhan, rakibi Gabriela Tellez’i zorlu maçta mağlup ederek şanlı bir zafere imza attı.

Profesyonel dünya boks şampiyonumuz Elif Nur Turhan, sahibi olduğu IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerini ikinci kez korumak için yenilgisiz rakibi Gabriela Tellez ile Amerika’da karşı karşıya geldi. Cumhuriyet tarihimizin ilk profesyonel dünya boks şampiyonu, ikinci unvan maçından zaferle çıktı.

Yenilgisiz rakibi Gabriela Tellez karşısında zorlu geçen 10 raunt sonunda üç hakem de mücadeleyi 106-104 Elif Nur Turhan lehine puanladı. Bu sonuçla ringden galibiyetle ayrılan milli şampiyonumuz, IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerini ikinci kez korumayı başardı.

Bu sonuçla yenilgisiz kariyerini devam ettiren Elif Nur Turhan, sahibi olduğu IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerini için önemli bir engeli daha geride bıraktı ve şanlı zaferiyle büyük sevinç yaşattı.

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