BALKAN ŞAMPİYONU GÜLŞEN KARDEŞLER JANDARMANIN 187. YIL ÇOŞKUSUNA MALATYAPARK’TA ORTAK OLDU

Haber Merkezi

Malatyapark AVM’de düzenlenen Jandarma’nın 187. yıl dönümü etkinliğinde Gülşen Kardeşler ve Teğmen Ayşe Nom bir araya geldi.

Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Malatyapark AVM’de düzenlenen etkinlikte, Teğmen Ayşe Nom’un davetiyle Balkan Şampiyonu Gülşen Kardeşler vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilgi gören organizasyonda birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları öne çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatyapark AVM’de düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Teğmen Ayşe Nom’un daveti üzerine programa katılan Balkan Şampiyonu Gülşen Kardeşler, vatandaşlarla bir araya gelerek Jandarma Teşkilatı’nın köklü geçmişine ve toplumla kurduğu güçlü bağa dikkat çekti. Etkinlik, hem bilgilendirici içeriği hem de toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmesiyle büyük ilgi gördü.

Malatyapark AVM’de Jandarma’nın 187. Yılı Kutlandı

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü kapsamında kurulan tanıtım stantlarında vatandaşlara teşkilatın görevleri, kullandığı teknolojik imkânlar ve güvenlik alanındaki faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Ziyaretçiler, jandarmanın yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi alma fırsatı bulurken, özellikle çocuklar ve gençler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Jandarma personeli tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları, vatandaşların güvenlik güçlerini daha yakından tanımasına imkân sağladı. Etkinlik boyunca vatandaşlarla jandarma personeli arasında sıcak ve samimi diyaloglar yaşandı.

Balkan Şampiyonu Gülşen Kardeşler Etkinliğe Renk Kattı

Programın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Balkan Şampiyonu Gülşen Kardeşler, etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Spor alanındaki başarılarıyla tanınan Gülşen Kardeşler, gençlerle bir araya gelerek sporun ve disiplinli yaşamın önemine dikkat çekti.

Teğmen Ayşe Nom ile birlikte etkinlik alanındaki stantları gezen Gülşen Kardeşler, Jandarma Teşkilatı’nın toplum huzuru ve güvenliği için yürüttüğü fedakâr çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Birlik Ve Dayanışma Mesajları Verildi

Jandarma’nın 187 yıllık köklü geçmişinin vurgulandığı etkinlikte, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Gülşen Kardeşler, toplumun güvenliği için görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da Jandarma Teşkilatı’nın toplumla iç içe olmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür organizasyonların kurum ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti.

Jandarma Teşkilatı Toplumla Güçlü Bağ Kurmaya Devam Ediyor

Malatyapark AVM’de gerçekleştirilen etkinlik, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 187 yıllık köklü geçmişini vatandaşlarla paylaşmasının yanı sıra, toplumla kurduğu güçlü iletişimin de önemli bir göstergesi oldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, vatandaşların güvenlik güçlerini daha yakından tanımasına imkân sağlarken, Jandarma Teşkilatı’nın milletle omuz omuza yürüyen yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Etiketler:

Malatyapark AVM’de düzenlenen Jandarma’nın 187. yıl dönümü etkinliğinde Gülşen Kardeşler ve Teğmen Ayşe Nom bir araya geldi.Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Malatyapark AVM’de düzenlenen etkinlikte, Teğmen Ayşe Nom’un davetiyle Balkan Şampiyonu Gülşen Kardeşler vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilgi gören organizasyonda birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları öne çıktı.