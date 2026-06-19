KARATE ONE GENÇLİK LİGİ BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR…

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenecek Karate One Youth League müsabakalarına kendi imkanlarıyla katılmak isteyen kulüp antrenörleri ve sporcular için başvuru süreci başladı.

Türkiye Karate Federasyonu, başvuruların 19 Haziran 2026 mesai bitimine kadar tamamlanması gerektiğini duyurdu.

Türkiye Karate Federasyonu, 02-05 Temmuz 2026 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Porec kentinde gerçekleştirilecek Karate One Youth League organizasyonuna katılmak isteyen kulüp antrenörleri ve sporcular için önemli bir duyuru yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyona kendi imkanlarıyla katılacak kulüp antrenörleri ve sporcuların, belirtilen başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 19 Haziran 2026 mesai bitimine kadar federasyona ulaştırmaları gerekiyor. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.

Dünyanın birçok ülkesinden genç karatecilerin mücadele edeceği Karate One Gençlik Ligi, uluslararası tecrübe kazanmak isteyen sporcular için önemli organizasyonlar arasında yer alıyor. Türk karateciler de Porec’te tatamiye çıkarak ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak.

Öte yandan organizasyona katılacak kafilelerden ulaşım ve konaklama planlamasını henüz tamamlamamış olanlar için de bilgilendirme yapıldı. Milli Takım kafilesiyle birlikte hareket etmek isteyen sporcu ve antrenörlerin, organizasyon sürecine ilişkin detaylar için ilgili irtibat numarası üzerinden yetkililerle iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.

Karate camiasının büyük ilgi gösterdiği Karate One Youth League Porec organizasyonu, genç sporcuların uluslararası arenada deneyim kazanmasına katkı sağlayacak önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

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KARATE ONE GENÇLİK LİGİ BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR… Haber: Muhammet K. GÜLŞEN Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenecek Karate One Youth League müsabakalarına kendi imkanlarıyla katılmak isteyen kulüp antrenörleri ve sporcular için başvuru süreci başladı.