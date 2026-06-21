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Prof. Dr. MUTLU TÜRKMEN: “BABALARIMIZ AİLE YAPIMIZIN EN GÜÇLÜ DAYANAĞIDIR”

Prof. Dr. MUTLU TÜRKMEN: “BABALARIMIZ AİLE YAPIMIZIN EN GÜÇLÜ DAYANAĞIDIR”
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Prof. Dr. MUTLU TÜRKMEN: “BABALARIMIZ AİLE YAPIMIZIN EN GÜÇLÜ DAYANAĞIDIR”

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Bayburt Üniversitesi Rektörü, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ve CBI Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, babaların aile ve toplum hayatındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekerek tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı ve CBI Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Babalar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Mutlu Türkmen mesajında, babaların aile kurumunun temel direği olduğunu belirterek, sevgi, fedakârlık ve sorumluluk anlayışıyla ailelerini geleceğe taşıyan tüm babaların büyük bir değere sahip olduğunu ifade etti.

Türkmen, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hayatımız boyunca bizlere rehberlik eden, sevgileriyle güç veren, emekleri ve fedakârlıklarıyla ailelerimizin geleceğini şekillendiren babalarımız, toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Aile birliğinin korunmasında, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında babalarımızın üstlendiği sorumluluk son derece kıymetlidir.”

Babaların sadece ailelerine değil, aynı zamanda toplumun gelişimine de önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Türkmen, güçlü aile yapısının güçlü toplumların temelini oluşturduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Mutlu Türkmen, mesajının sonunda başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Başta aziz şehitlerimizin emanetlerini taşıyan kıymetli babalarımız olmak üzere, sevgi ve emekleriyle hayatımıza değer katan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.”

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