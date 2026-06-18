İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÜNİLİG TENİS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA ÇİFTE DAMGA

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Ünilig Tenis Türkiye Şampiyonası, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, kadınlar ve erkekler kategorilerinde elde ettiği şampiyonluklarla organizasyonun en başarılı üniversitesi oldu.

Üniversite sporlarının en önemli organizasyonları arasında yer alan Ünilig Tenis Türkiye Şampiyonası’nda heyecan ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanından üniversite sporcularının katıldığı şampiyonada, kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren takımlar kupalarını ve madalyalarını aldı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, hem kadınlar hem de erkekler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak organizasyona damga vurdu. Başarılı performansıyla dikkat çeken üniversite, tenis branşında elde ettiği çifte şampiyonlukla önemli bir başarı hikâyesi yazdı.

Kadınlar kategorisinde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi zirvede yer alırken, Koç Üniversitesi ikinci, Atılım Üniversitesi ise üçüncü oldu. Turnuva boyunca sergilenen yüksek mücadele gücü ve rekabet seviyesi, izleyenlerden tam not aldı.

Erkekler kategorisinde de şampiyonluk ipini göğüsleyen İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, organizasyonu zirvede tamamladı. İstanbul Aydın Üniversitesi ikinci sırada yer alırken, İstanbul Galata Üniversitesi üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Ünilig organizasyonları, üniversite öğrencilerinin sportif gelişimlerine katkı sunarken Türk sporunun geleceği için önemli bir platform olmayı sürdürüyor. Şampiyona sonunda düzenlenen ödül töreninde sporcular, antrenörler ve üniversite yöneticileri büyük sevinç yaşadı.

Kadınlar Kategorisi

🥇 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

🥈 Koç Üniversitesi

🥉 Atılım Üniversitesi

Erkekler Kategorisi

🥇 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

🥈 İstanbul Aydın Üniversitesi

🥉 İstanbul Galata Üniversitesi

Ünilig Tenis Türkiye Şampiyonası, rekabet düzeyi yüksek karşılaşmaların yanı sıra dostluk ve fair-play ruhunun ön plana çıktığı organizasyonlardan biri olarak hafızalarda yer aldı.