Dünya Kupasına Veda: Sorun Sahada Değil, Zihniyette, ‘Tam 24 Yıl’

Dünya Kupasına Veda:

SORUN SAHADA DEĞİL, ZİHNİYETTE, TAM 24 YIL

Türkiye, 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği tarihi üçüncülüğün ardından yıllarca yeniden dünya futbolunun en büyük sahnesine çıkmanın hayalini kurdu. Nihayet bu fırsat yakalandı. Ancak ne yazık ki yılların özlemi, birkaç maçta büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.

Paraguay karşısında alınan mağlubiyet sadece bir futbol yenilgisi değildir. Bu sonuç, Türk futbolunun yıllardır biriktirdiği sorunların sahaya yansımasından başka bir şey değildir. Milyarlarca liralık bütçeler, devasa tesisler, astronomik transfer ücretleri ve bitmek bilmeyen futbol tartışmaları… Sonuç ne? Bir kez daha erken veda.

Daha da düşündürücü olan, yaklaşık 7 milyon nüfuslu Paraguay’ın sahada ortaya koyduğu disiplin, mücadele ve takım ruhunun, nüfusu 85 milyonu aşan Türkiye’den daha etkili olmasıdır. Futbolda nüfus değil sistem kazanır. Para değil planlama kazanır. Şöhret değil karakter kazanır.

Yıllardır Türk futbolunda aynı cümleleri duyuyoruz:

“Yeniden yapılanıyoruz”, “Gençlere yatırım yapıyoruz”, “Gelecek çok parlak.” Ancak sonuç değişmiyor. Çünkü sorun sahadaki 11 oyuncudan çok daha derindedir. Sorun, günü kurtarmaya çalışan anlayışta, altyapı eksikliğinde ve sürdürülebilir bir spor politikasının olmayışındadır.

Öte yandan bu ülkede yalnızca futbol yok.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında bayrağımızı göndere çektiren güreşçilerimiz var. Kickboksta, muaythaide, boksta, tekvandoda, judoda ve birçok branşta uluslararası başarılar elde eden sporcularımız var. Ancak bu başarılar çoğu zaman hak ettiği ilgiyi görmüyor. Bir futbol maçının ardından saatlerce yapılan tartışmalar kadar, dünya derecesi kazanan sporcuların emekleri konuşulmuyor.

Sporun değeri sadece futbol üzerinden ölçülemez.

Bir ülkenin gerçek spor gücü, tüm branşlarda ortaya koyduğu başarılarla değerlendirilir. Eğer kaynakların, ilginin ve desteğin büyük bölümü tek bir branşa aktarılırsa, başarısızlıkların bedeli de ağır olur.

Bugün yapılması gereken şey suçlu aramak değildir.

Yapılması gereken, Türk sporunun geleceğini yeniden düşünmektir. Futbola yapılan yatırım kadar diğer branşlara da değer vermek, başarılı sporcuları görünür kılmak ve sporu birkaç kulübün ya da birkaç yıldızın ötesinde bir milli mesele olarak ele almaktır.

24 yıl sonra yakalanan Dünya Kupası fırsatı elimizden kayıp gitti. Ancak asıl kayıp, bu mağlubiyetten ders çıkarılamazsa yaşanacaktır.

“Çünkü sorun bir maç değil, yıllardır değişmeyen anlayıştır.”

Dr. Sinan AĞLAR

Etiketler:

Türkiye, 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği tarihi üçüncülüğün ardından yıllarca yeniden dünya futbolunun en büyük sahnesine çıkmanın hayalini kurdu. Nihayet bu fırsat yakalandı. Ancak ne yazık ki yılların özlemi, birkaç maçta büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.