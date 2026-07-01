Neden Kickboks?

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARLA KANITLANAN SAĞLIK FAYDALARI

Yıllardır antrenman salonlarında ve müsabaka ortamlarında gözlemlediğim önemli bir gerçeğin bilimsel verilerle doğrulandığını görmek benim için büyük bir mutluluk oldu.

30 Haziran 2026 tarihinde SPORT TK–EuroAmerican Journal of Sport Sciences dergisinde yayımlanan araştırmamız, kickboksun yalnızca yumruk ve tekmeden ibaret olmadığını; doğru, düzenli ve bilinçli uygulandığında insan bedenini içeriden de güçlendiren kapsamlı bir spor dalı olduğunu ortaya koydu.



Peki Neden Kickboks?

Çünkü kickboks; kuvveti, sürati, dayanıklılığı, dengeyi, koordinasyonu ve zihinsel disiplini aynı anda geliştirebilen ender spor dallarından biridir. Sporcu, antrenman sırasında yalnızca kaslarını geliştirmez; aynı zamanda hızlı karar vermeyi, baskı altında sakin kalmayı, bedenini kontrol etmeyi ve mücadeleden vazgeçmemeyi de öğrenir.

Ancak bu sporun gözle görülemeyen, en az fiziksel gelişim kadar önemli bir yönü daha vardır: Vücudun hücresel savunma sistemi.

Bilimsel Bulgular Ne Söylüyor?

Yayımlanan araştırmamızda, düzenli kickboks yapan sporcular ile hareketsiz bir yaşam süren bireylerin bazı biyokimyasal değerlerini karşılaştırdık.

Çalışmaya 18–24 yaş aralığında toplam 45 sağlıklı erkek üniversite öğrencisi katıldı. Sporcu grubunda en az yedi yıllık kickboks geçmişine sahip, Türkiye şampiyonalarında derece elde etmiş ve düzenli antrenman yapan 20 sporcu yer aldı. Kontrol grubunu ise düzenli egzersiz yapmayan 25 gönüllü oluşturdu.

Araştırmada özellikle oksidatif stresle ilişkili iki önemli biyokimyasal belirteç üzerinde durduk: Total Sülfhidril (–SH) ve İskemi Modifiye Albümin (IMA).

Basit bir ifadeyle açıklamak gerekirse; –SH, vücudun serbest radikallere ve hücresel hasara karşı savunma kapasitesi hakkında bilgi verir. IMA ise oksidatif ve iskemik stresin değerlendirilmesinde kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Araştırma sonuçlarında, düzenli kickboks yapan sporcuların –SH değerlerinin, hareketsiz bireylere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi. Buna karşılık IMA değerleri ise sporcularda belirgin şekilde daha düşük bulundu.

Bu bulgular, düzenli kickboks antrenmanlarının vücudun antioksidan savunma mekanizmalarını güçlendirebileceğini ve oksidatif stresin olumsuz etkilerini azaltmaya katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Bilimsel Gerçekler Ne Kadarını Söylüyor?

Elbette buradan hareketle “Kickboks yapan hiç hastalanmaz” ya da “Kickboks bütün sağlık sorunlarını çözer” gibi bilimsel gerçeklikten uzak sonuçlara ulaşamayız.

Araştırmamız kesitsel bir çalışmadır ve yalnızca genç erkek katılımcılar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle kadın sporcuları da kapsayan, daha geniş örneklem gruplarıyla ve uzun süreli takip çalışmalarıyla elde edilecek yeni araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bununla birlikte elde ettiğimiz veriler önemli bir gerçeği ortaya koymaktadır: Düzenli ve planlı egzersiz, insan vücudunda olumlu biyokimyasal uyumlar oluşturabilmektedir. Kickboks da bu uyumu sağlayabilecek etkili spor branşlarından biridir.

Kickboks Benim İçin Ne İfade Ediyor?

Benim için kickboks yalnızca bir müsabaka sporu değildir.

Kickboks; disiplinli yaşamaktır, düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmektir, öfkeyi kontrol edebilmektir, rakibe saygı duymaktır ve en önemlisi insanın kendi sınırlarıyla mücadele etmesidir.

Günümüzde özellikle gençleri hareketsiz yaşam, dijital bağımlılık, obezite ve zararlı alışkanlıklar gibi ciddi tehditler beklemektedir. Bu nedenle spor salonları yalnızca şampiyon yetiştiren yerler değil; aynı zamanda gençlerin hayata tutunmasını sağlayan önemli eğitim ve gelişim merkezleridir.

Her sporcu dünya ya da Türkiye şampiyonu olmayabilir. Ancak spor yapan her çocuk; disiplin, özgüven, sorumluluk bilinci ve mücadele alışkanlığı kazanabilir. Bana göre sporun en büyük şampiyonluğu da tam olarak budur.

Sonuç

Bu nedenle “Neden Kickboks?” sorusuna cevabım nettir:

Çünkü kickboks; bedeni güçlendirir, zihni disipline eder, karakteri geliştirir ve bilimsel bulguların da gösterdiği üzere vücudun hücresel savunma mekanizmalarını destekleyebilir.

Kısacası kickboks, yalnızca rakiple yapılan bir mücadele değildir. Aynı zamanda hareketsizlikle, vazgeçme duygusuyla ve insanın kendi zayıflıklarıyla verdiği yaşam boyu süren bir mücadeledir.

Belki herkes şampiyon olamaz. Ancak spor yapan herkes daha sağlıklı, daha disiplinli ve daha güçlü bir birey olabilir. İşte bu yüzden benim için kickboks, yalnızca bir spor dalı değil; insanın hem bedenini hem de karakterini geliştiren bir yaşam disiplinidir.

Dr. Sinan Ağlar

Etiketler:

Yıllardır antrenman salonlarında ve müsabaka ortamlarında gözlemlediğim önemli bir gerçeğin bilimsel verilerle doğrulandığını görmek benim için büyük bir mutluluk oldu. 30 Haziran 2026 tarihinde SPORT TK–EuroAmerican Journal of Sport Sciences dergisinde yayımlanan araştırmamız, kickboksun yalnızca yumruk ve tekmeden ibaret olmadığını; doğru, düzenli ve bilinçli uygulandığında insan bedenini içeriden de güçlendiren kapsamlı bir spor dalı olduğunu ortaya koydu.