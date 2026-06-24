2027 Yılında Askerlik Yapacak Millî Sporculara CISM Dünya Askerî Oyunları Çağrısı

2027 YILINDA ASKERLİK YAPACAK MİLLİ SPORCULARA CISM DÜNYA ASKERİ OYUNLARI ÇAĞRISI

Haber Merkezi

Türkiye Muaythai Federasyonu, 2027 yılında askerlik hizmetini yerine getirmeyi planlayan elit ve millî sporcular için önemli bir duyuru yayımladı.

ABD’de düzenlenecek 8. CISM Dünya Askerî Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmek isteyen sporcuların askerlik başvuru ve seçim süreçlerini belirtilen takvim doğrultusunda tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Millî Sporcular İçin Kritik Süreç Başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’nın federasyona ilettiği bilgilere göre, Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) sorumluluğunda gerçekleştirilecek olan 8. CISM Dünya Askerî Oyunları hazırlıklarının başladığı duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Carolinas bölgesinde 25 Haziran – 4 Temmuz 2027 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek sporcuların belirlenmesine yönelik planlamalar kapsamında, askerlik hizmetini 2027 yılında yapmayı düşünen elit ve millî sporcuların gerekli başvurularını zamanında tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

Askerlik Başvurularının Zamanında Tamamlanması Gerekiyor

Federasyon tarafından yapılan bilgilendirmede, yedek subay, yedek astsubay, erbaş/er ve bedelli er statülerinde askerlik hizmetini yerine getirmeyi planlayan sporcuların, Dünya Askerî Oyunları’nda görev alma ve ülkemizi temsil etme fırsatını değerlendirebilmeleri için ilgili mevzuat kapsamında askerlik başvuru ve seçim işlemlerini belirtilen süreler içerisinde tamamlamalarının önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca sporcuların askerlik süreçlerini yakından takip etmeleri ve bağlı bulundukları askerlik şubeleriyle koordinasyon içerisinde hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

Mevcut Askerî Personel Ve Askerlik Görevini Yapan Sporculara Çağrı

Türkiye Muaythai Federasyonu, hâlihazırda askerî personel olarak görev yapan veya askerlik hizmetini sürdüren millî sporcuların da organizasyon kapsamında değerlendirilmek üzere federasyon ile iletişime geçmelerini istedi.

Bu kapsamda sporcuların, federasyonun resmi e-posta adresi olan turkiyemuaythaifed@muaythai.gov.tr üzerinden bilgi paylaşımında bulunabilecekleri kaydedildi.

Türkiye’nin Temsili İçin Büyük Fırsat

Dünyanın farklı ülkelerinden asker sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek olan CISM Dünya Askerî Oyunları, uluslararası spor arenasında önemli organizasyonlar arasında yer alıyor. Türkiye Muaythai Federasyonu da millî sporcuların bu prestijli organizasyonda yer alabilmeleri için gerekli süreçlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek kamuoyuna ve ilgililere duyuruda bulundu.