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Kolombiya’da Madalya Mesaisi Başlıyor: Milli Halterciler Dünya Şampiyonası’na Hazır

Kolombiya’da Madalya Mesaisi Başlıyor: Milli Halterciler Dünya Şampiyonası’na Hazır
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Kolombiya’da Madalya Mesaisi Başlıyor:

MİLLİ HALTERCİLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA HAZIR

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Kolombiya’nın Cali kentinde 5-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda Türkiye, 5 kadın ve 3 erkek sporcudan oluşan milli takımıyla madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekibe güvendiğini belirterek başarılı sonuçlar beklediklerini ifade etti.

Milli Halter Takımı Dünya Şampiyonası İçin Son Hazırlıklarını Tamamlıyor

Türkiye Milli Halter Takımı, Kolombiya’nın Cali şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. 5-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı ekip, 5 kadın ve 3 erkek sporcuyla Türkiye’yi temsil edecek.

Dünya yıldızlar kategorisinin en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen şampiyonada milli sporcular, kürsüye çıkarak Türkiye’ye madalya kazandırmayı hedefliyor.

Başkan Talat Ünlü: “Ülkemizi En İyi Şekilde Temsil Edeceğiz”

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada sporcuların verimli bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurguladı.

Başarılı Sonuçlara İnancımız Tam

Başkan Ünlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sporcularımız çalışmalarını büyük bir disiplin ve özveriyle sürdürüyor. Dünya Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Hedefimiz, sporcularımızın emeklerinin karşılığını alarak başarılı sonuçlarla ülkemize dönmesi.”

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası Milli Takım Kadrosu

Kadın Antrenörler
Neşe Bayrakçı
Turgay Besler
Recep Arslan
Kadın Sporcular
44 kg: Asel Şenel
58 kg: İlayda Ertuğrul
63 kg: Sudenaz Sevim
69 kg: Zehra Nur Arslan
+77 kg: Sudenaz Yılmaz
Erkek Antrenörler
Cemal Doğan
Gökhan Alpak
Mehmet Öksüz
Erkek Sporcular
60 kg: Mustafa Hamza Ciğer
71 kg: Toprak Köleoğlu
79 kg: Yiğithan Eroğlu
Hedef Dünya Kürsüsü

Türk halteri, son yıllarda uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıları Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda da sürdürmeyi amaçlıyor. Genç milli sporcuların göstereceği performans, hem bireysel kariyerleri hem de Türk halterinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye, Cali’de düzenlenecek şampiyonada madalya sayısını artırarak uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha kanıtlamayı hedefliyor.

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