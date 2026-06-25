Üniversiteli Bocceciler Madalyalarını Aldı: Ünilig Türkiye Şampiyonası’nda Ödül Töreni Tamamlandı

Üniversiteli Bocceciler Madalyalarını Aldı:

ÜNİLİG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ÖDÜL TÖRENİ TAMAMLANDI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Ünilig Bocce Türkiye Şampiyonası’nda Petank 3’lü Takımlar ile Volo Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular ile üniversiteler düzenlenen ödül töreninde madalyalarına kavuştu.

Şampiyonada Çukurova Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi önemli başarılara imza attı.

Ünilig Bocce Türkiye Şampiyonası’nda heyecan, ödül töreninin gerçekleştirilmesiyle sona erdi. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Petank 3’lü Takımlar ile Volo Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde dereceye giren isimler ve üniversiteler ödüllerini aldı.

Petank 3’lü Takımlar kategorisinde şampiyonluk kupasını Çukurova Üniversitesi kaldırırken, Bartın Üniversitesi ikinci oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi ile Şırnak Üniversitesi ise organizasyonu üçüncülük derecesiyle tamamladı.

Volo Erkekler kategorisinde Gazi Üniversitesi sporcusu Burak Altay altın madalyanın sahibi oldu. Pamukkale Üniversitesi’nden Ziya Yılmaz gümüş madalya kazanırken, Çukurova Üniversitesi’nden Ahmet Asaf Boran ile Bartın Üniversitesi’nden Turan Işıkfener bronz madalya elde etti.

Volo Kadınlar kategorisinde ise Bartın Üniversitesi sporcusu Merve Deniz Türkiye şampiyonu oldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden Nursena Topalak ikinci sırada yer alırken, Şırnak Üniversitesi’nden Dilan Güneş ve Bayburt Üniversitesi’nden Zeynep Sezgin bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ile üniversite takımlarına madalyaları ve kupaları takdim edildi. Organizasyon, üniversite sporlarında boccenin gelişimine katkı sağlayan önemli etkinliklerden biri olarak tamamlanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın da organizasyona destek mesajları paylaşıldı.

Petank 3’lü Takımlar Sıralaması

🥇 Çukurova Üniversitesi

🥈 Bartın Üniversitesi

🥉 Süleyman Demirel Üniversitesi

🥉 Şırnak Üniversitesi

Volo Erkekler Sıralaması

🥇 Burak Altay – Gazi Üniversitesi

🥈 Ziya Yılmaz – Pamukkale Üniversitesi

🥉 Ahmet Asaf Boran – Çukurova Üniversitesi

🥉 Turan Işıkfener – Bartın Üniversitesi

Volo Kadınlar Sıralaması

🥇 Merve Deniz – Bartın Üniversitesi

🥈 Nursena Topalak – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

🥉 Dilan Güneş – Şırnak Üniversitesi

🥉 Zeynep Sezgin – Bayburt Üniversitesi