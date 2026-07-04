Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları İskenderun’da Kıyasıya Rekabete Sahne Oldu

TÜRKİYE KUPASI 6. ETAP PUANLI YOL YARIŞLARI İSKENDERUN’DA KIYASIYA REKABETE SAHNE OLDU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Hatay’ın İskenderun ilçesinde kriteryum yarışlarıyla devam etti.

Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, hem bireysel hem de takım klasmanlarında dereceye girebilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu.

Türkiye Kupası’nda İkinci Gün Heyecanı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Hatay’ın İskenderun ilçesinde ikinci gün yarışlarıyla hız kesmeden devam etti. Kriteryum formatında gerçekleştirilen organizasyonda U11, U13 ve U15 kategorilerinde mücadele eden sporcular, başarılı performanslarıyla izleyenlerden alkış aldı.

Türkiye’nin farklı illerinden spor kulüplerinin katıldığı organizasyon, geleceğin başarılı bisiklet sporcularını bir araya getirirken, rekabet dolu anlara sahne oldu.

U11 Kategorisinde Zirvenin Sahipleri Belli Oldu

U11 Kadınlar kategorisinde Irmak Ayşe Deniz (Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü) birincilik kürsüsüne çıkarken, Zeynep Nur Harmancı (Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü) ikinci, Eda Korkmaz (Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü) ise üçüncü oldu.

U11 Erkekler kategorisinde ise Musap Berat Tozdan (Uğurlu Performans Spor Kulübü) altın madalyanın sahibi olurken, Yiğit Efe İmtek (Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü) ikinci, Hasan Toprak Türkmen (Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü) üçüncü sırayı elde etti.

U13 Erkeklerde Hem Bireysel Hem Takım Rekabeti

U13 Erkekler kategorisinde Ramazan Uğurlu (Torku Şeker Spor Kulübü) birinciliği kazanırken, Doruk Bıçak (Giresun ATA Bisiklet Spor Kulübü) ikinci, Rüzgar Cem Kaval (Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü) üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Takım klasmanında ise başarılı performansıyla Torku Şeker Spor Kulübü birinciliği elde etti. Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü ikinci, Giresun ATA Bisiklet Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

U15 Kadınlarda Eryılmaz Zirvede

U15 Kadınlar kategorisinde Işıl Bade Eryılmaz (Ankara GSM Spor Kulübü) birincilik ipini göğüsledi. Gamze Sarı (Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü) ikinci olurken, Elif Nihan Yavuz (Giresun Spor Lisesi Spor Kulübü) üçüncülüğü kazandı.

Organizasyon kapsamında ayrıca bir gün önce gerçekleştirilen U15 Erkekler Yol Yarışı takım klasmanı ödülleri de sahiplerini buldu. Takım sıralamasında Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü birinci, Selçuklu Belediye Spor Kulübü ikinci, Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcuların madalya ve ödülleri; AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Bülent Özer ve Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik tarafından takdim edildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2026 faaliyet takviminde önemli bir yere sahip olan organizasyon, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra Türk bisikletinin geleceği adına umut veren performanslara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.