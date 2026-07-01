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BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
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Ünilig Basketbol Türkiye Şampiyonları Belli Oldu

Ünilig Basketbol Türkiye Şampiyonları Belli Oldu
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ÜNİLİG BASKETBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Erkeklerde Üsküdar Üniversitesi, kadınlarda ise Atatürk Üniversitesi şampiyonluğa ulaşırken, organizasyon üniversite basketbolunun en başarılı takımlarını bir araya getirdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ÜNİLİG Basketbol Türkiye Şampiyonası, çekişmeli karşılaşmaların ardından sona erdi. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden başarılı takımların mücadele ettiği organizasyonda erkekler ve kadınlar kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.

Erkekler kategorisinde turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla Üsküdar Üniversitesi, Türkiye şampiyonluğunu kazanarak kupanın sahibi oldu. Yaşar Üniversitesi ikincilik elde ederken, Atatürk Üniversitesi ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Kadınlar kategorisinde ise üstün performansıyla dikkat çeken Atatürk Üniversitesi, Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Marmara Üniversitesi ikincilik kürsüsüne çıkarken, Fenerbahçe Üniversitesi üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Erkekler Kategorisi

🥇 Üsküdar Üniversitesi
🥈 Yaşar Üniversitesi
🥉 Atatürk Üniversitesi

Kadınlar Kategorisi

🥇 Atatürk Üniversitesi
🥈 Marmara Üniversitesi
🥉 Fenerbahçe Üniversitesi

Üniversite sporlarının gelişimine önemli katkılar sunan ÜNİLİG Basketbol Türkiye Şampiyonası, yüksek mücadele gücü, centilmenlik ve rekabet seviyesiyle spor kamuoyundan tam not aldı. Organizasyon boyunca genç sporcular, hem bireysel yeteneklerini hem de takım oyunlarını en üst seviyede sergileme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Başkan Prof. Dr. Mutlu Türkmen öncülüğünde düzenlediği ulusal organizasyonlarla üniversite sporlarının gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Basketbol branşında düzenlenen Türkiye Şampiyonası da üniversiteler arasındaki sportif rekabeti güçlendiren önemli organizasyonlardan biri olarak tamamlandı.

Şampiyonada derece elde eden üniversiteler, gösterdikleri başarılı performansla hem kurumlarını hem de Türk üniversite sporlarını gururlandırırken, organizasyon sonunda sporcular ve teknik ekipler büyük sevinç yaşadı.

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