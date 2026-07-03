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BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
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AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nın İkinci Ayağı İstanbul Park’ta Koşulacak

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nın İkinci Ayağı İstanbul Park’ta Koşulacak
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AVIS 2026 TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI’NIN İKİNCİ AYAĞI İSTANBUL PARK’TA KOŞULACAK

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları, 4-5 Temmuz tarihlerinde TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.

AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi, Salados ve Power App’in katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda maxi ve süper grup pilotları kıyasıya mücadele edecek.

Motor Sporlarında Heyecan İstanbul Park’ta Yaşanacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 4-5 Temmuz tarihlerinde TOSFED İstanbul Park’ta motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek.

AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi, Salados ve Power App’in katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, sezonun ikinci ayağına ev sahipliği yapacak İstanbul Park’ta maxi ve süper grup kategorilerinde mücadele eden sporcular zirve yarışı verecek.

İlk Gün Resmi Antrenman Ve Sıralama Turları Yapılacak

Organizasyonun ilk günü olan 4 Temmuz Cumartesi, saat 15.00’te başlayacak resmi antrenmanların ardından saat 16.00’da sıralama turları gerçekleştirilecek. Pilotlar, yarış öncesinde en iyi start pozisyonunu elde edebilmek için piste çıkacak.

Pazar Günü Çifte Yarış Heyecanı

Şampiyonanın ikinci günü olan 5 Temmuz Pazar programı saat 09.30’da antrenmanlar ve Formula 3 test sürüşleriyle başlayacak.

Günün ilk yarışları saat 13.15’te start alırken, ikinci yarışlar ise saat 16.45’te gerçekleştirilecek. Hafta sonu boyunca seyirciler, yüksek tempolu mücadelelere ve nefes kesen rekabete tanıklık edecek.

TOSFED Track Fest İle Pist Deneyimi

Yarış organizasyonu kapsamında hem cumartesi hem de pazar günü düzenlenecek TOSFED Track Fest etkinliğiyle otomobil tutkunları da unutulmadı. Katılımcılar, kendi otomobilleriyle TOSFED İstanbul Park pistine çıkarak profesyonel pist deneyimi yaşama fırsatı bulacak.

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nın ikinci ayağının, hem yarış severlerden hem de otomobil tutkunlarından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

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