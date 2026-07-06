665. TARİHİ KIRKPINAR’DA BAŞPEHLİVAN ERKAN TAŞ OLDU

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türk güreşinin asırlık geleneği olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Nefes kesen final müsabakasında Feyzullah Aktürk’ü mağlup eden Erkan Taş, altın kemerin yeni sahibi olarak başpehlivan unvanını kazandı.

665. Tarihi Kırkpınar’da Er Meydanında Büyük Heyecan

Türk spor tarihinin en köklü organizasyonlarından biri olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirildi. Yüzyıllardır devam eden ata sporunun en önemli organizasyonu, bu yıl da binlerce güreşseveri aynı çatı altında buluşturdu.

Organizasyonun açılış programında Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve protokol üyelerinin katılımıyla Selimiye Meydanı’nda ağa karşılama töreni ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından, pehlivanlar mezarlığında Kırkpınar’ın efsane isimleri Cihan Pehlivanı Adalı Halil ile Kara Emin dualarla anıldı ve kabirlerine karanfiller bırakıldı.

817 Pehlivan Er Meydanında Ter Döktü

Bu yıl Sarayiçi Er Meydanı’nda toplam 817 pehlivan mücadele etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreşseverler, üç gün boyunca ata sporunun en seçkin isimlerinin kıyasıya mücadelesine tanıklık etti.

Cuma günü başlayan karşılaşmalar, pazar günü oynanan başpehlivanlık finaliyle zirveye ulaştı. Tribünleri dolduran binlerce sporsever, er meydanındaki mücadelelere büyük ilgi gösterdi.

Güreş Ağalığını Yine Ufuk Özünlü Kazandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında gerçekleştirilen güreş ağalığı ihalesini 46 milyon 666 bin 666 lira bedelle bir kez daha Ufuk Özünlü kazandı.

Daha sonra Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ve beraberindeki heyet er meydanına inerek tribünleri selamladı.

Finali Erkan Taş Kazandı

Organizasyonun en çok beklenen karşılaşması olan başpehlivanlık finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadelede rakibini mağlup eden Erkan Taş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olarak altın kemerin sahibi oldu.

Başpehlivan Erkan Taş’ın altın kemeri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.

Final Müsabakalarını Yoğun Protokol Takip Etti

Final karşılaşmalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, UWW Başkanı Nenad Laloviç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, federasyon yöneticileri, belediye başkanları, güreş ağaları ve çok sayıda davetli tribünden takip etti.

Ata Sporunun Asırlık Geleneği Yaşatılmaya Devam Ediyor

Yüzyıllardır Türk milletinin en önemli spor miraslarından biri olarak yaşatılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da gelenek ile modern organizasyon anlayışını buluşturdu.

Türkiye Güreş Federasyonu, organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Tertip Komitesi, sponsor kuruluşlar ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.