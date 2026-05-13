QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 1

QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ

𝕐𝕖𝕟𝕚 𝕪𝕒𝕫𝕚 𝕕𝕚𝕫𝕚𝕤𝕚: 𝟙

Çok uzak zamanlarda, Çin’in sisli dağlarıyla çevrili Longhe Vadisi’nde insanlar gökyüzünün nefes aldığını söylerdi. Çünkü her bahar nehirlerin üzerinden mavi bulutlar yükselir, ardından yağmurlar başlardı.

Köylüler bunun sıradan bir hava olayı değil, gök ejderhası Qinglong’un kanat çırpışı olduğuna inanırdı. Onlara göre gökte bir ejderha yaşardı ve o ejderha kanat çırptıkça rüzgar ya da fırtına çıkar, ağladıkça yağmur ya da dolu yağar, bağırdıkça da gök gürlerdi.

‘Bütün bunlar yukarıda olurken aşağı vadinin kenarında yaşayan Lin adında genç bir çömlekçi yaşardı. Lin’in yaptığı kaplar çok güzeldi ama içine koyduğu hiçbir şey uzun süre dayanmazdı; çömleğe konulan su yüzünden çömlek çabucak çatlar, pirinçler küflenirdi. Köylüler zamanla onun “uğursuz” olduğunu düşünmeye başlamıştı. Oysa Lin’in tek isteği, hasta annesini iyileştirecek kadar para kazanmaktı.

Bir gece vadinin üzerini kara bulutlar kapladı.

Nehir taşmaya başladı ve köylüler tapınaklara koşup tütsüler yaktı.

Herkes gökyüzünde yaşayan gök ejderhası Qinglong’un öfkesinin yatışmasını beklemeye başladı.

Tüm bu kargaşa ve kaos ortamında yer gök birbirine girip, şimşekler ve gök gürültülü çatırtılar içinde kulaklar sağır olurken; elinde uzun sopasıyla saçı sakalı dizlerine değen, üstü başı perişan kılıklı en az 150 yaşında olduğu söylenen Yaşlı bir rahip ortaya çıkarak, elini göğe uzatarak şöyle dedi:

“ Susun ve beni dinleyin! Qinglong bugün çok öfkeli. Çünkü ona ait dağın tepesindeki gökyüzü İncisi kaybolmuş.”

Efsaneye göre Qinglong, dört kutsal göksel yaratıktan biriydi. İlkbaharı, yağmuru ve doğuyu korurdu. İnci ise onun bilgeliğinin ve dengenin simgesiydi. Eğer oradaki inci kaybolursa ejderha çok ama çok öfkelenir, seller ve fırtınalar başlardı. Yer gök fırtına ve şimşeklerle çatır çatır yanar, tüm ovayı seller basar bütün ekilecek alanlar bataklığa döner, kundaktaki bütün bebeler ölür, bütün hamile kadınlar ölü çocuk doğururdu.

Gök ejderhası Qinglong zaman zaman yörenin en yüksek dağının zirvesine iner oradan tüm vadi ve ovayı izlerdi. Oradan bütün Çin halkını izler, ne yaptıklarını gözlerdi. Onun oraya indiğini kimse görmemişti ama bu rahip onun orada zaman zaman dinlendiğini ve tüm ovayı izlediğini gördüğünü yemin billah ederek anlatır ve herkes de korku dolu gözlerle o rahibin dediklerine inanır, rahip ne derse onun dediklerinin dışına çıkmazdı.’

Devam Edecek…

