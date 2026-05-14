GENÇLİK SPORLA ŞAHLANIYOR!

Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

KAYSERİ – Gençlik Haftası’nda Melikgazi’den yükselen bu ses, sadece bir spor gösterisi değil; disiplin, ahlak ve geleceğin teminatı olan gençlerin gür sedasıydı. Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu bahçesi, Türkiye Karate Federasyonu ve Melikgazi Jandarma Komutanlığı’nın örnek iş birliğiyle tarihi bir güne tanıklık etti.

BU PROJE TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMALI

15-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve 9-11 yaş grubundaki 100 sporcunun katıldığı bu “Karate Show”, aslında bir spor etkinliğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bugün okullarımızda en büyük sorunlardan biri haline gelen akran zorbalığının önüne geçecek yegâne set, sporun o muazzam disiplinidir. Karate, sadece bir savunma sanatı değil; karşıdakine saygıyı, kendine hakim olmayı ve öfke kontrolünü öğreten bir yaşam biçimidir. Bu tür projelerin yaygınlaşması, sokaktaki enerjiyi tatamiye taşıyarak gençlerimizi yanlış alışkanlıklardan koruyacak en büyük kalkandır.

SPORUN MÜKEMMELLİYETİ VE AHLAKIN BULUŞMASI

Okul Müdürü Abdullah Çalhan’ın ev sahipliğinde esen bu spor rüzgarı, sporun mükemmelleştirici gücünü bir kez daha kanıtladı. Karate branşının özünde yatan “önce nezaket” kuralı, bu etkinlikte 100 gencin her hareketinde kendini gösterdi. Sporun yarattığı bu disiplin ortamı, çocukların sadece fiziksel gelişimine değil, karakter inşasına da doğrudan katkı sunuyor.

“GURUR TABLOSU”

Okul Müdürü Çalhan, bahçede esen bu rüzgarı şu sözlerle özetledi:

“Gençlik Haftası’nda okulumuzun bahçesini bir spor arenasına çevirdik. Jandarmamızın şefkati ve federasyonumuzun teknik gücüyle birleşen bu enerji, çocuklarımıza ahlaklı sporcu olmayı öğretiyor. Şehidimizin adını taşıyan bu bahçede, zorbalığı değil kardeşliği ve disiplini büyütüyoruz.”

PROJENİN TOPLUMSAL ANALİZİ

* Sosyal Etki: Akran zorbalığına karşı sporun koruyucu gücü vurgulandı.

* Disiplin: Teknik becerinin ötesinde “karate ahlakı” ön plana çıkarıldı.

* İş Birliği: Kamu kurumları ve spor federasyonlarının yerel ölçekteki gücü simgelendi.



Haber: Vasfi AŞÇI