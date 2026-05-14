MUAYTHAİ OKUL SPORLARI YILDIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI

Muaythai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Muaythai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 8-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında Uşak ilinde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya ülke genelinden yüzlerce sporcu katılırken, müsabakalar büyük bir heyecana sahne oldu.

Şampiyonanın başhakemliğini Türkiye Muaythai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Hayri Sevim ve Ege Bölge Başkanı Yunus Emre Taşkın üstlenirken, organizasyonda Doğu Anadolu Bölgesi BKH Başkanı Vasıf Geylani ve Karadeniz Bölge Hakem Başkanı Tuncay Karar da yer aldı. Final müsabakaları öncesinde yapılan ortak basın açıklamasında, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Yıldızlar Erkekler Kategorisi

Şampiyonada yıldız erkekler kategorisinde dereceye giren sporcular, kilolarına göre sıralandı. 33 kg’de Ömer Asaf Özkan birinci olurken, 36 kg’de Mehmet Aryız zirvede yer aldı. 39 kg’de İkrime Bal, 42 kg’de Doğu Gökhan ve 45 kg’de Muhammet Ali Özer altın madalyaya uzandı. 48 kg’de Muhammed Miraç Duman birinci olurken, diğer kilolarda Emirhan Çiftçi (51 kg), Kaan Akın Akkaya (54 kg), Mehmet Emin Körede (57 kg), Miraç Güçer (60 kg), Baran Halat (63,5 kg), Mohamad Sinno (67 kg) ve Taha Çiçek (+67 kg) kategorilerinin şampiyonları oldu.

Yıldızlar Kızlar Kategorisi

Yıldız kızlar kategorisinde ise büyük bir çekişme yaşandı. 33 kg’de Buğlem Ada Kaynak birinci olurken, 36 kg’de Zeynep Nur Karaman altın madalyanın sahibi oldu. 39 kg’de Duru Rana Gündüz, 42 kg’de Ceylin Naz Akçay ve 45 kg’de Ecem Bektaş şampiyonluklarını ilan ettiler. 48 kg’de Ümmügülsüm Arlı, 51 kg’de Melek Duman, 54 kg’de Eflal Hilal Peker ve 57 kg’de Sinem Su Kaçak birincilik kürsüsüne çıkan isimler oldu. 60 kg’de Hazal Polat ve +60 kg’de Beyza Turgul kategorilerinin kazananları olarak dikkat çekti.

Gurur Tablosu

Türkiye genelindeki ortaokullardan katılım sağlayan genç sporcular, hem bireysel başarılarıyla hem de okullarına kazandırdıkları derecelerle büyük bir gurur kaynağı oldular. Şampiyona boyunca sergilenen mücadele ve sporcuların azmi, organizasyonun amacına ulaştığını gösterdi.

Türkiye Muaythai Federasyonu, şampiyonanın başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm hakemlere, antrenörlere ve sporculara teşekkürlerini iletti. Sporcuların gösterdiği performans, gelecekteki uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edecek yeteneklerin yetiştiğini bir kez daha kanıtladı.

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN