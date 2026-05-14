UŞAK’TA KARATE ŞÖLENİYLE, GENÇLER TATAMİYİ SALLADI!

Uşak’ta Karate Şöleniyle, Gençler Tatamiyi Salladı!

Geçtiğimiz hafta sonu (8-10 Mayıs) Uşak’ta kelimenin tam anlamıyla bir karate şöleni yaşadık. Şehit Ömer Halis Demir Spor Salonu’ndaki o coşkulu atmosferi yerinde solumak, gençlerin heyecanına ortak olmak gerçekten muazzamdı.

Sportoto Türkiye Ümit, Genç ve U21 Premier Ligi müsabakaları için Türkiye’nin dört bir yanından, tam 51 ilden 227 kulüp ve 1413 genç sporcumuz Uşak’a akın etti.

Tabii tatamideki mücadelenin dozu çok yüksekti. Sadece bir Türkiye Şampiyonası değil, aynı zamanda Dünya Şampiyonası biletini kapmak için çok kritik bir puan mücadelesi izledik. Genç karatecilerimizin o hırsı, kürsüye çıkabilmek için döktükleri ter kesinlikle görülmeye değerdi.

Başkan Taşdemir’den Emektarlara Teşekkür

Böylesine dev bir organizasyonun altından kalkmak kolay iş değil. Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız Ercüment Taşdemir, turnuvanın başından sonuna kadar o heyecanı bizimle paylaştı. Hem tatamide devleşen sporcularımızı hem de arka planda bu büyük yükü çeken hakemlerimizi, antrenörlerimizi, teknik ekibi ve organizasyon ekibini tek tek tebrik etti. Ev sahibi olarak kapılarını bize sonuna kadar açan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir’e de katkılarından dolayı özel bir plaket takdim edildi. Rektörümüzün şampiyona boyunca verdiği destek camiamız adına gerçekten çok kıymetliydi.

Şampiyonanın Gizli Kahramanları: Velilerimiz

Bana sorarsanız organizasyonun en iç ısıtan, akıllarda en çok yer edecek yanı Uşaklı velilerimizin o harika enerjisiydi. Sadece tribünden tezahürat yapmakla kalmadılar; hakemlerimiz ve antrenörlerimiz için hazırladıkları ev yapımı ikramlarla adeta Anadolu misafirperverliğinin kitabını yazdılar. Hatta sahneye çıkıp yaptıkları o renkli gösteriyle tüm salonun alkışını topladılar. Başkanımız Ercüment Taşdemir ve Rektör Ahmet Demir de bu güzel samimiyete karşılıksız kalmadı ve velilerimize hatıra madalyalarını bizzat takarak teşekkür etti.

Kısacası; hem rekabetin tavan yaptığı, hem de karate ailesinin o sıcak dostluğunun kazandığı unutulmaz bir şampiyonayı geride bıraktık. Darısı sıradaki maçlarımızın başına!

Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

