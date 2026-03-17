Vasfi Aşçı

HAKEMLİK ADINA BİR DURUŞ, “ÇOK BASİT” DİYEBİLMEK

Türk futbolunda VAR monitörüne gitmek çoğu zaman bir “geri adım” hikâyesidir. Ekrana çağrılan hakem, sahaya döndüğünde çoğunlukla kararını değiştirir, kendi gözünden çok kulaklıktan gelen seslerle hareket eder. Ama bu kez öyle olmadı.

Göztepe–Alanyaspor karşılaşmasında düdük çalan Asen Albayrak, sadece bir pozisyonu değil, yerleşmiş bir anlayışı da sorgulattı. VAR’dan gelen yönlendirmelere rağmen kararının arkasında durdu ve o sade ama güçlü cümleyi kurdu:

“Abi, kararımda kalıyorum… çok basit.”

İşte mesele tam da bu.

Bu sözde ne bir meydan okuma var ne de bir ego. Tam tersine; gördüğüne güvenen bir hakemin netliği, sadeliği ve karakteri var. Yıllardır “tecrübeli” diye bildiğimiz birçok ismin ekran karşısında yaşadığı tereddütler düşünüldüğünde, bu duruşun ne kadar kıymetli olduğu daha iyi anlaşılıyor.

22 yıl sonra Süper Lig’de bir kadın hakemin görev alması zaten başlı başına önemliydi. Lale Orta’nın ardından gelen bu atama bir eşikti. Ama Asen Albayrak bu eşiği sadece geçmedi, o eşiğin ne anlama geldiğini de herkese gösterdi.

Çünkü mesele kadın ya da erkek olmak değil…

Mesele, düdüğünün efendisi olabilmek.

Ve bu durum sadece futbolla sınırlı değil.

Bugün basketbolda oyunun sertleştiği anlarda kontrolü kaybetmeyen hakemler, voleybolda kritik sayılarda milimetrik kararlar veren isimler, atletizmde saniyelerin ve santimlerin hesabını yapan görevliler… Hepsi aynı sınavdan geçiyor: Baskı altında kalacak mısın, yoksa gördüğüne mi sadık kalacaksın?

Karate tatamisinden futbol sahasına kadar her branşta ihtiyaç aynı:

Netlik, cesaret ve bağımsız irade.

Sporun en büyük problemi hatalar değil, hatadan korkup başkasının etkisine girmektir. Çünkü hata oyunun doğasında vardır ama karakter, o hatayı bile nasıl taşıdığında ortaya çıkar.

Asen Albayrak o gün belki bir gol kararını değiştirmedi…

Ama çok daha önemli bir şey yaptı. Bir duruş gösterdi.

O duruş, sadece bir maça değil, tüm spor camiasına verilmiş bir mesajdı.

Kısacası…

Bazen oyunu değiştiren şey kararın kendisi değil, o kararın arkasında durabilmektir.