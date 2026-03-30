TÜRK KARATESİNDE BÜYÜK VİZYON, KEMER’DE DEV ORGANİZASYON,

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası, Antalya Kemer’de beş yıldızlı otel konseptinde düzenlenerek Türk karatesi adına gerçekten parmak ısırtan bir organizasyona sahne oldu. Dile kolay, 59 il, 468 kulüp ve toplam 5.130 sporcu… Geçen yıla göre katılımda %100’e varan bir artıştan bahsediyoruz. Bu sadece bir rakam değil, Türk karatesinin büyüme ivmesinin ve geleceğe duyulan güvenin en somut belgesidir.

Şampiyona devam ederken bazı eleştiriler aldım ve sosyal medyada okudum. Şimdi gelin, biraz dertleşelim. 5 bini aşkın sporcunun, yüzlerce antrenör ve velinin olduğu devasa bir operasyonu, süreç bitmeden üç-beş aksaklık üzerinden eleştirmek ne kadar hakkaniyetli? Eğri oturuğ doğru konuşalım, bu büyüklükteki işlerde kusursuzluk sadece kağıt üzerinde olur. Milyon dolarların döndüğü Şampiyonlar Ligi finallerinde bile kapılarda yığılma, programda sarkma oluyor. Önemli olan niyet, vizyon ve sunulan imkanlardır.

Ben de bizzat oradaydım, her anı sahada, tataminin tozunda gözlemledim. Şunu çok net söyleyeyim: Sahadaki o devasa yükü göğüsleyen gizli kahramanlarımız organizasyon ekibimiz ve hakemlerimizdi. Salı’dan Pazar’a tam 5.800 maç yönetildi. Bakın, bu bir rekordur. Bu yoğun tempoda Merkez Hakem Kurulu’nun verdiği eğitimlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gördük.

Neden mi? Şöyle anlatayım: Toplamda sadece 10 itiraz yapıldı. Bu kadar maçın içinde sadece 10 itiraz! Ve bu itirazların 5’i kabul edilirken 5’i reddedildi. Bu istatistik bize şunu fısıldıyor: Hakemlerimiz hem çok dikkatli hem de son derece adil. MHK’nın titiz eğitimleri meyvesini vermiş, sahada disiplinli, ne yaptığını bilen ve sporcunun hakkını gözeten bir hakem kadrosu vardı. 5.800 maçta sadece iki hafif sakatlık yaşanması da bu dikkatli yönetimin bir sonucudur.

Gelelim işin konfor kısmına… Bu turnuvada sporcularımız “beş yıldızlı” bir muamele gördü. Şehir merkezinde X bir spor salonda olduğu gibi salon tribünlerinde perişan olmak, maçı biten sporcu kendi kafilesini beklemek, otobüslerde yorulmak yoktu. Maçı biten çocuk, asansöre binip odasına çıktı, dinlendi veya havuzun, hamamın, saunanın tadını çıkardılar. Bahar güneşinde farklı illerden gelen arkadaşlarıyla sosyalleştiler. Sadece karate yapmadılar, hayat boyu unutamayacakları bir tatil anısı biriktirdiler.

Sonuç olarak; eksikler her zaman konuşulur, daha iyisi için tartışılır. Ama Antalya Kemer’deki bu tabloyu küçük pürüzlerle gölgelemeye kalkmak, gece gündüz demeden çalışan organizasyon kuruluna, teknik ekibe ve o titiz hakemlerimize haksızlık olur.

Türk karatesi birleşerek, büyüyerek ve profesyonelleşerek yoluna devam ediyor. Biz sahada bu azmi gördük, bu vizyona şahitlik ettik. Bu gurur hepimizin!

Türk karatesi, beş yıldızlı bir geleceğe doğru kararlılıkla yürümeye devam ediyor…