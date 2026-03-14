Kartepe Spor Camiası Aynı Sofrada Buluştu

Kartepe’de spor camiası Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada buluştu. Kartepe Kulüpler Birliği’nin düzenlediği iftar programı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kulüp başkanları, yöneticiler ve ilçe protokolünden isimlerin katıldığı akşamda, sporun sadece sahalarda değil, aynı zamanda gönüllerde de birleştirici bir güç olduğu bir kez daha hissedildi.

Programın ev sahipliğini yapan Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, iftar öncesinde spor camiasıyla yakından ilgilenirken, sohbetlerin ana konusu yine spor ve gençler oldu. Ağra’nın özellikle kulüpler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için yaptığı çalışmaların camiada karşılık bulduğu da sohbetlerde sık sık dile getirildi. Kartepe’de sporun daha fazla gelişmesi için yapılan çalışmaların artarak devam edeceği konuşuldu.

Gecede söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, spor kulüplerinin gençler için ne kadar önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Kocaman, gençlerin sporla iç içe büyümesinin hem aileler hem de toplum için büyük bir kazanç olduğunu ifade ederek belediye olarak sporun her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk de sporun birleştirici yönüne değinerek, bu tür buluşmaların spor camiası için önemli olduğunu belirtti. Ramazan ayının paylaşma ve birlik ayı olduğuna dikkat çeken Öztürk, spor insanlarının aynı sofrada buluşmasının güzel bir tablo oluşturduğunu ifade etti.

Akşam boyunca spor konuşuldu, eski anılar anlatıldı, yeni projeler üzerine fikir alışverişleri yapıldı. Özellikle yaz aylarında yapılması planlanan turnuvalar ve farklı yaş gruplarına yönelik organizasyonlar da gündeme geldi.

Kısacası o akşam Kartepe’de spor sadece konuşulmadı, aynı zamanda dostluk, dayanışma ve birlik duygusu da aynı sofrada paylaşıldı. Bu tabloyu görmek de spor camiası adına oldukça güzel bir görüntüydü.