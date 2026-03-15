ROMA’DA MERT HALICI’DAN GURURLANDIRAN BRONZ MADALYA

Vasfi Aşçı

İtalya’nın başkenti Rome’da düzenlenen ve dünyanın en iyi 32 sporcusunun mücadele ettiği 2026 Karate Premier Lig etabında, Türkiye adına tatamiye çıkan milli sporcu Mert Halıcı, büyük bir başarıya imza atarak bronz madalyayı kazandı. Türkiye Karate Federasyonu Milli Takımı adına mücadele eden Halıcı, elde ettiği dereceyle hem ülkemizi hem de kulübünü gururlandırdı.

60 kilogram kategorisinde mücadele eden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcusu olan Mert Halıcı, turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. İlk karşılaşmasında Kosovalı rakibini 4-3, ardından Hindistanlı sporcuyu 3-1 mağlup eden Halıcı, üçüncü maçında ise ev sahibi İtalya’nın sporcusunu 5-5’lik skor avantajıyla geçerek grubundan çıkmayı başardı.

Çeyrek finalde Japon sporcu Hashimoto ile karşılaşan milli karateci bu mücadeleden mağlup ayrıldı. Ancak bronz madalya şansını iyi değerlendiren Halıcı, üçüncülük maçında Özbekistanlı rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi ve mücadeleyi 10-2 gibi net bir skorla kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünyanın en prestijli karate organizasyonlarından biri olan Premier Lig’de kazanılan bu önemli madalya, Türk karatesinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gösterirken, Mert Halıcı’nın azmi, disiplini ve mücadeleci ruhu spor camiasında büyük takdir topladı.

Milli sporcu Mert Halıcı’nın bu başarısı, hem Türkiye Karate Federasyonu milli takımı hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

