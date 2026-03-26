KARATE HEYECANI ANTALYA’DA DEVAM EDİYOR…



Haber: Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK



Antalya’da düzenlenen Türkiye Minik-Yıldız Karate Şampiyonası, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla sürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcular, tatamiye çıkarak yeteneklerini sergilemeye devam ediyor.

Şampiyonaya, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da katıldı. Protokol üyelerine, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Protokolün ziyareti, sporcular ve organizasyon ekibi tarafından memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, bu tür organizasyonların genç sporcuların gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Geleceğin başarılı karatecilerinin sahne aldığı şampiyona, dostluk ve fair-play ruhu içinde tüm heyecanıyla devam ediyor.