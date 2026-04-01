Vasfi Aşçı

SAHADAN ZİRVEYE, UĞUR KOBAŞ

Bazı isimler vardır, anlatırken uzun uzun cümle kurmaya gerek kalmaz. Çünkü yaptıkları zaten her şeyi anlatır. Uğur Kobaş da öyle… Sessiz ama derin bir emeğin, yıllara yayılan bir disiplinin adı.

Bakıyorsunuz, sporculuk yıllarında temeli sağlam atmış. 1987, 1988 ve 1990 Türkiye dereceleri… Ardından gelen Türkiye şampiyonlukları… Ama 1990’da Almanya’dan gelen Avrupa üçüncülüğü var ki, o dönem için gerçekten büyük bir başarı. Sadece kendisi kazanmıyor, Sakarya’ya karate branşında ilk Avrupa derecesini getiriyor. Bu, bulunduğu şehre değer katmanın en güzel örneklerinden biri.

Sonra eğitim hayatı… BESYO… farklı branşlarda alınan eğitimler… Futbol, boks, atletizm… Yani sadece tatamiyle sınırlı kalmıyor. Bu çeşitlilik, ilerleyen yıllarda hakemlikte karar verirken ona geniş bir bakış açısı kazandırıyor. Sahadaki duruşunun sağlamlığı biraz da buradan geliyor.

Hakemlikte ise sabır var. 1991’de aday hakemlik… Yıllar geçiyor, görevler büyüyor. Uluslararası organizasyonlar, farklı ülkeler… Her gittiği yerde aynı duruş: sakin, net, adil. Bu da zamanla güven getiriyor. Çünkü spor camiası, adaletli hakemi hemen tanır.

Sonra o önemli dönüm noktası… Tokyo Olimpiyatları. Karate ilk kez olimpiyat programında yer alıyor. Ve orada görev alan ilk Türk karate hakemi Uğur Kobaş oluyor. Bu, bireysel bir başarıdan çok daha fazlası. Türk hakemliğinin dünya sahnesinde kabul gördüğünün açık bir göstergesi.

Dünya Karate Federasyonu, Avrupa Karate Federasyonu ve Akdeniz Karate Federasyonu hakem kurullarındaki görevleri de bu güvenin devamı niteliğinde. Bu görevler kolay verilmez. Yılların birikimi ve güveni gerekir.

Ama burada özellikle üzerinde durulması gereken çok önemli bir nokta var…

Uğur Kobaş, doğduğu topraklarla bağını hiç koparmayan bir spor insanı. Sakarya’da yetişmiş, Sakarya’nın salonlarında ter dökmüş, Sakarya’nın gençlerine antrenörlük yapmış bir isim. Yani sadece başarıyı yaşamış değil, o başarıyı yetiştiği şehre geri kazandırmış biri.

İşte tam da bu yüzden, böyle bir spor insanının Sakarya’da daha aktif görevlerde bulunması sadece bir tercih değil, aslında doğal bir ihtiyaçtır. Sahadan gelen, altyapıyı bilen, sporcunun dilinden anlayan, uluslararası tecrübeye sahip bir ismin Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi önemli bir kurumda görev alması, Sakarya sporu için ciddi bir kazanım olur.

Çünkü düşünün…

Uluslararası arenada görev almış, olimpiyat atmosferini yaşamış, sporcu yetiştirmiş bir isim…

Gençlerin sorunlarını bilen, kulüplerin ihtiyaçlarını yakından tanıyan bir spor adamı…

Böyle bir tecrübenin yönetim mekanizmasına yansıması, Sakarya’da sporun gelişimini hızlandırır.

Açıkçası Uğur Kobaş’ın doğduğu, büyüdüğü ve hizmet ettiği bu topraklara daha fazla katkı sunma isteği ortadayken, onun Sakarya’da daha üst sorumluluklar üstlenmesi hem anlamlı hem de yakışan bir tablo olur. Bu sadece kişisel bir değerlendirme değil, sahayı bilen herkesin ortak düşüncesi olarak da görülüyor.

Üstelik bu tür görevler, sadece makam meselesi değildir. Doğru insan doğru yerde olduğunda, şehir kazanır, spor kazanır, gençlik kazanır. Uğur Kobaş’ın birikimi, uluslararası bağlantıları ve tecrübesi düşünüldüğünde, Sakarya sporuna yön verebilecek bir potansiyele sahip olduğu açıkça görülüyor.

Bir de yetiştirdiği sporcular var… Milli takımlara uzanan gençler… Bugün birçok antrenörün ve sporcunun temelinde onun emeği bulunuyor. Bu da gösteriyor ki o sadece kendi kariyerini değil, Türk karatesinin geleceğini de düşünmüş.

2024 yılı itibarıyla 7. Dan seviyesine ulaşması ve aldığı Altın Düdük ödülü de bu uzun yolculuğun doğal sonucu. Yılların emeği, istikrarı ve disiplininin somut karşılığı.

Sonuçta karşımızda şunu görüyoruz:

Sessiz çalışan bir sporcu…

Adil bir hakem…

Emek veren bir antrenör…

Sorumluluk alan bir yönetici…

Ama hepsinden önemlisi, doğduğu topraklara hizmet etme arzusunu hiç kaybetmeyen bir spor insanı.

Uğur Kobaş ’ın hikâyesi aslında çok net bir mesaj veriyor:

Emek verirsen, sabırlı olursan ve memleketini unutmazsan…

Hem dünyada saygı görürsün hem de yaşadığın şehre değer katarsın.

Böyle isimlerin, yetiştikleri şehirlerde daha fazla sorumluluk alması ise yalnızca bir temenni değil; sporun gelişimi adına güçlü bir ihtiyaçtır. 🥋

@ugurkobaş @sakarya @sakarya54 @Sakaryagençliksporilmüdürlüğü #UğurKobaş 🥋 #SakaryaSporu 💪 #TürkKaratesi 🇹🇷 #SporaHizmet 🎯 #SahadanZirveye ✨ #SakaryaGençlikSpor 🏟️ #KarateRuhu 🥇 #EmekVeDisiplin 🔥