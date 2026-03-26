Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası, 24-29 Mart tarihleri arasında Antalya’da start aldı. TKF Başkanı Ercüment Taşdemir, katılımın olimpiyat kadroları için güçlü bir mesaj olduğunu vurgu yaparak, tatamide “sertlik” ile “şiddet” arasındaki çizgiye dikkat çekti.
TÜRK KARATESİNDE TARİHİ REKOR VE “SIFIR ŞİDDET” VİZYONU!

TKF Başkanı Ercüment Taşdemir, hakem brifinginde yaptığı stratejik konuşma dikkat çekti.

Haber: Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK
TKF Başkanı Ercüment Taşdemir

Antalya’da düzenlenen Yeşilay Metin Demir Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası, 5.130 sporcuyla Türk karate tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olarak tarihe geçti. TKF Başkanı Ercüment Taşdemir, hakem brifinginde yaptığı stratejik konuşmayla şampiyonaya damga vurdu.

Rekor katılımın geleceğin olimpiyat kadroları için güçlü bir mesaj olduğunu belirten Taşdemir, sahada “sertlik” ile “şiddet” arasındaki çizgiye dikkat çekti.

Öne Çıkan Başlıklar:

* Tarihi Katılım: 81 ilden gelen 5.130 genç yetenek Antalya’da tatamiye çıktı.
* Disiplin Vurgusu: Başkan Taşdemir, kontrolsüz güç kullanımının teknik değil, ihlal olduğunu hatırlattı.

* Hakemlere Talimat: “Spor, rakibi etkisiz hale getirmek değil, kurallar içinde üstünlük kurma sanatıdır. Kontrolsüz darbelere geçit verilmemeli.”

* Etik Mücadele: Koruyucu ekipmanların sınırsız temas hakkı vermediği, sporun ruhunun korunması gerektiği vurgulandı.

“Gerçek başarı rakibe zarar vermekte değil, disiplin ve teknikle üstünlük kurmaktadır.”

 

