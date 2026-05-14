AĞRILI YILDIZLAR MUAYTHAİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA DAMGA VURDU

Ağrılı Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonası’na Damga Vurdu

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

08-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında Uşak ilinde gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda Ağrı ilini temsil eden genç sporcular, elde ettikleri başarılarla büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, Ağrılı sporcular Doğu Gökhan ve Yunus Emre Yaşar, üstün performanslarıyla dikkat çekti.

42 kiloda ringe çıkan Doğu Gökhan, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride mücadele eden Yunus Emre Yaşar ise final maçında gösterdiği performansla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanmayı başardı.

Hakem Kurulu Başkanı: “Türk Sporunun Geleceği Parlak”

Türkiye Muay Thai Federasyonu Doğu Anadolu Bölgesi Hakem Kurulu Başkanı Vasıf Geylani, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada genç sporcuların disiplinine ve teknik becerilerine vurgu yaptı. Geylani, “Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, genç yeteneklerin keşfedildiği en önemli platformlardan biridir. Doğu Gökhan ve Yunus Emre Yaşar, sergiledikleri mücadele ve sporcu ahlakıyla tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Bu başarılar, Muay Thai sporunun ülkemizdeki geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Her iki sporcumuzu da yürekten kutluyorum,” ifadelerini kullandı.

Ağrı İl Temsilcisi: “Başarı Sistemli Çalışmanın Ürünü”

Türkiye Muay Thai Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Yusuf Göğsügüzel ise yaptığı değerlendirmede elde edilen başarıların tesadüf olmadığını ve sistemli bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Göğsügüzel, “Doğu Gökhan, 42 kiloda üstün bir performans sergileyerek Türkiye’nin en iyisi olduğunu kanıtladı. Yunus Emre Yaşar ise final maçına kadar olan mücadelesiyle bizlere büyük bir heyecan yaşattı ve gümüş madalya kazandı. Bu başarılar, çocuklarımızın eğitim hayatı ile spor kariyerini başarıyla birleştirdiğinin en güzel örneğidir. Ağrı, Muay Thai’de marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor,” dedi.

Ağrı Spor Camiasında Büyük Sevinç

Türkiye Şampiyonası’ndan bir altın ve bir gümüş madalya ile dönen genç sporcuların başarısı, Ağrı spor camiasında büyük bir mutlulukla karşılandı. Ailelerin, antrenörlerin ve sporcuların yoğun emeklerinin karşılığını alması, Ağrı’da Muay Thai sporunun geleceği adına umut verici bir tablo ortaya koydu. Genç yıldızların bu başarıları, Türk sporunun yükselen değerleri olarak görülüyor.

