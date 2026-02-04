Vasfi Aşçı

BATUHAN DORUK TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Batuhan Doruk, Burdur’da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Karate Şampiyonası’nda sergilediği üstün performansla Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyona boyunca dünya derecelerine sahip güçlü rakiplerini bir bir geride bırakan Batuhan Doruk, adını finale yazdırmayı başardı. Final müsabakası öncesinde burnuna aldığı ağır darbe sonrası doktorlar, maça çıkmamasının daha sağlıklı olacağını belirtse de genç sporcu tüm uyarılara rağmen mücadeleden vazgeçmedi.

Final karşılaşması son 30 saniyeye kadar büyük bir çekişmeye sahne olurken, burnundaki yoğun kanamanın bir türlü durmaması Batuhan Doruk’un konsantrasyonunu olumsuz etkiledi. Büyük bir özveriyle mücadele eden başarılı sporcu, karşılaşmayı kaybederek turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Batuhan Doruk’un karate yolculuğunda önemli isimler yer alıyor. Aynı zamanda tecrübeli antrenör Zekai Doruk’un oğlu olan Batuhan Doruk, karateye ilk adımını da babası Zekai Doruk’un antrenörlüğünde attı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise Kocaeli’nin ilk dünya şampiyonu, efsane karateci Haldun Alagaş’ın öğrencisi oldu. Haldun Alagaş’ın antrenörlüğünde gelişimini sürdüren Batuhan Doruk, Türk karatesinin gelecek vadeden isimleri arasında yer alıyor.

Sakatlığına rağmen terinin son damlasına kadar mücadele eden Batuhan Doruk, ortaya koyduğu azim, karakter ve mücadele ruhuyla takdir topladı. Başarılı sporcuya geçmiş olsun dileklerimi iletirken, emeği geçen antrenörlerini tebrik ediyor, kariyerinde nice yeni başarılar diliyoruz. 🥋👏

