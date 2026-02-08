SON DAKİKA!
UFC 324 GERÇEKLEŞTİ: JUSTİN GAETHJE, PADDY PİMPLETT’E YOL VERMEDİ!
SAVAŞIN GÖLGESİNDEN ŞAMPİYONLUK ÇIKTI!
MALATYA’DA ULUSLARARASI SPOR BULUŞMASI
İstanbul Tatamisinde Zirve Değişmedi: Hüseyin Baş Spor Kulübü Yine Lider
ÇADIRDAN TÜRKİYE ZİRVESİNE: GÖKTÜRK AKADEMİ’NİN ZORLU YÜRÜYÜŞÜ
ÖNCE IBF KEMERİNİ KAZANDI, TARİH YAZDI, SONRA BİR YILDIZ TAKTI: ELİF NUR TURHAN
TÜRKİYE KARATE ŞAMPIYONASI MANİSA’DA YAPILACAK
ERAY ŞAMDAN’DAN KOCAELİSPOR’A ANLAMLI DESTEK!
SAKARYA’DAKİ KARATE YILDIZLAR LİĞİ FİNALİ’NDE TRABZON KULÜBÜNÜN BÜYÜK BAŞARISI
DANİMARKA ‘Kuzey Avrupa’da bir İskandinav ülkesi’
ÜNİVERSİTELER ARASI TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI BURDUR’DA…

Süper Amatör’de Düşme Hattı Son Haftada Netleşti
Vasfi Aşçı

Süper Amatör’de Düşme Hattı Son Haftada Netleşti

Süper Amatör Lig B Grubu’nda sezonun son maçlarıyla birlikte ligde kalma ve küme düşme mücadelesi sonuçlandı. Haftaya damga vuran sürpriz skorların ardından Hisareyspor için Süper Amatör macerası sona erdi. Gölcük temsilcisi, yeni sezonda 1. Amatör Küme’de yer alacak.

Eşmespor Kritik Maçı Kazandı

Düşme ihtimali bulunan ekiplerden Eşmespor, sahasında Play-Off’u daha önce garantileyen Derincespor’u konuk etti. Zorlu karşılaşmada rakibine oranla daha istekli bir oyun sergileyen Kartepe temsilcisi, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak ligde kalmayı başardı. Mücadelenin tek golü Lokman Ayyıldız’ın penaltı vuruşundan geldi.

Maşukiyespor’dan Hayati Zafer

Son haftalara girilirken düşme hattının en yakın adaylarından biri olarak gösterilen Maşukiyespor, deplasmanda Hisareyspor karşısında önemli bir sınav verdi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek ligde kalma sevincini yaşadı ve büyük bir başarıya imza attı.

Küme Düşen Takımlar Belli Oldu

Alınan bu sonuçların ardından Süper Amatör Lig B Grubu’nda Bağdatspor, Doğantepespor ve Hisareyspor küme düşen ekipler oldu. Bu üç takım da önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’de mücadele edecek.

