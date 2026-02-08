Vasfi Aşçı

Süper Amatör’de Düşme Hattı Son Haftada Netleşti

Süper Amatör Lig B Grubu’nda sezonun son maçlarıyla birlikte ligde kalma ve küme düşme mücadelesi sonuçlandı. Haftaya damga vuran sürpriz skorların ardından Hisareyspor için Süper Amatör macerası sona erdi. Gölcük temsilcisi, yeni sezonda 1. Amatör Küme’de yer alacak.

Eşmespor Kritik Maçı Kazandı

Düşme ihtimali bulunan ekiplerden Eşmespor, sahasında Play-Off’u daha önce garantileyen Derincespor’u konuk etti. Zorlu karşılaşmada rakibine oranla daha istekli bir oyun sergileyen Kartepe temsilcisi, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak ligde kalmayı başardı. Mücadelenin tek golü Lokman Ayyıldız’ın penaltı vuruşundan geldi.

Maşukiyespor’dan Hayati Zafer

Son haftalara girilirken düşme hattının en yakın adaylarından biri olarak gösterilen Maşukiyespor, deplasmanda Hisareyspor karşısında önemli bir sınav verdi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek ligde kalma sevincini yaşadı ve büyük bir başarıya imza attı.

Küme Düşen Takımlar Belli Oldu

Alınan bu sonuçların ardından Süper Amatör Lig B Grubu’nda Bağdatspor, Doğantepespor ve Hisareyspor küme düşen ekipler oldu. Bu üç takım da önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’de mücadele edecek.

