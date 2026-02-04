DANİMARKA ‘Kuzey Avrupa’da bir İskandinav ülkesi’

Danimarka, resmî adıyla Danimarka Krallığı, Kuzey Avrupa’da bir İskandinav ülkesidir. İskandinav ülkelerinin en güneyinde yer alan Danimarka’nın büyük bir bölümü Jylland yarımadası üzerindedir. Başkent, Danimarka adalarının en büyüğü olan Sjælland’ın üzerinde kurulmuştur.

Resmi adı: Danimarka Krallığı (Kongeriget Danmark) Başkenti: Kopenhag Nüfusu: 5,77 milyon (2019) Resmi dili: Danca Para birimi: Danimarka Kronu (DKK) Yönetim şekli: Anayasal monarşi Yüz ölçümü: 42.370 kilometrekare En yüksek noktası: Møllehøj tepesi (170 metre) En alçak noktası: Lammefjord (-7 metre) Yaşam süresi: 79 yıl Başbakan Mette Frederiksen

Danimarka Başbakanı, ülkenin hükümet lideri ve en üst düzey siyasi yetkileri elinde tutan kişidir. Şu anki başbakan Mette Frederiksen’dir. 2019 yılında başbakanlık görevine atanmış ve sosyal demokrat partisinden gelmektedir. 22 Ocak 2026 tarihinde AB zirvesine katılarak ABD ile Grönland konusundaki gerilimi hafifletme yönünde çabalar göstermiştir. Danimarka’nın başbakanlığı 1849 yılından beri var olup ilk başbakan Adam Wilhelm Moltke olmuştur.

Danimarka’da spor

ve kamu alanlarında yaygın şekilde gerçekleştirilir. Yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Danimarkalılar sporu çok seviyor ve çoğu ömür boyu aynı spora bağlı kalır. Çocukların dörtte üçü düzenli olarak spor yapar. Yaygın sporlar arasında badminton, basketbol, bisiklet ve bisiklet yarışı yer alır. Ayrıca dağ bisikleti, uçurtma sörfü, ağaca tırmanma, deniz kayağı ve kaykay gibi macera sporları da popülerdir. Bu sporlar hem bireysel hem de topluluk odaklıdır

Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlıdır