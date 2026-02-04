SON DAKİKA!
UFC 324 GERÇEKLEŞTİ: JUSTİN GAETHJE, PADDY PİMPLETT’E YOL VERMEDİ!
SERDİVAN, TÜRK KARATESİNİN KALBİ OLUYOR
SLYVESTER STALLONE, LA SANAT SHOW’DA RESİMLERİNİ SERGİLEDİ
NÜFUSU KÜÇÜK, YÜZÖLÇÜMÜ BÜYÜK; GRÖNLAND
KARATE-DO’YA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: KASIM DEMİR VE “BEDENİN BİLGELİĞİ”
2027 AVRUPA OYUNLARI EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI RESMEN İMZALANDI
SURVİVOR 2026 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
DÖVÜŞ SANATLARINDA ÖZGÜNLÜK VE ADAPTASYONUN SINIRLARI
WELLNESS, GELECEĞİN ANTRENÖRLERİNİ YETİŞTİRİYOR!
JAPON ASILLI AMERİKALI AKTÖR CARY-HİROYUKİ TAGAVA HAYATINI KAYBETTİ
MÜCADELE SPORLARI FESTİVALİ PENDİK’DE GERÇEKLEŞTİ!
DANİMARKA ‘Kuzey Avrupa’da bir İskandinav ülkesi’

Danimarka Başbakanı, ülkenin hükümet lideri ve en üst düzey siyasi yetkileri elinde tutan kişidir. Şu anki başbakan Mette Frederiksen’dir. 2019 yılında başbakanlık görevine atanmış ve sosyal demokrat partisinden gelmektedir. 22 Ocak 2026 tarihinde AB zirvesine katılarak ABD ile Grönland konusundaki gerilimi hafifletme yönünde çabalar göstermiştir. Danimarka’nın başbakanlığı 1849 yılından beri var olup ilk başbakan Adam Wilhelm Moltke olmuştur.
Danimarka’da spor
Yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Danimarkalılar sporu çok seviyor ve çoğu ömür boyu aynı spora bağlı kalır. Çocukların dörtte üçü düzenli olarak spor yapar. Yaygın sporlar arasında badminton, basketbol, bisiklet ve bisiklet yarışı yer alır. Ayrıca dağ bisikleti, uçurtma sörfü, ağaca tırmanma, deniz kayağı ve kaykay gibi macera sporları da popülerdir. Bu sporlar hem bireysel hem de topluluk odaklıdır ve kamu alanlarında yaygın şekilde gerçekleştirilir.
Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlıdır
Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölgedir. Dünya’nın en büyük adası olan Grönland, Danimarka ana karasının yanı sıra Kuzey Avrupa’daki diğer iki kurucu parçadan biridir. Ülkenin kendi hükûmeti ve parlamentosu vardır ancak savunma ve dış politika danışmanlığı Danimarka tarafından yürütülür. Nüfus yoğunluğu çok düşük olup yaklaşık 57 bin kişi yaşamaktadır.

